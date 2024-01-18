Общество 18.01.2024 в 11:04

В Бурятии ребенок-инвалид обеспечен необходимым лекарством после вмешательства замгенпрокурора РФ

Минздрав республики возместил матери возмещены расходы, понесенные из-за отсутствия лекарства в сумме 131 тыс рублей
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В Бурятии ребенок-инвалид обеспечен необходимым лекарством после вмешательства замгенпрокурора РФ
В Бурятии по поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина прокуратура республики организовала проверку по обращению, поступившему в ходе его личного приема, о длительном необеспечении ребенка-инвалида необходимым лекарственным препаратом «Вигабатрин» («Сабрил»).

Установлено, что этот медицинский препарат был назначен девочке консилиумом врачей НИИ педиатрии и детской хирургии им. академика Ю.Е. Вельтищева. Именно он  является для нее жизненно необходимым лекарственным средством. Однако с июня 2020 года по ноябрь 2022 года ных средств, сообщили в прокуратуре Бурятии.

В результате рассмотрения внесенного прокуратурой министру здравоохранения республики представления организовано непрерывное обеспечение несовершеннолетней медицинским препаратом. По иску прокурора Советского района Улан-Удэ региональным министерством ее матери возмещены расходы, понесенные из-за отсутствия лекарственного обеспечения, в сумме 131 тыс рублей.

Фото: pixabay.com
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