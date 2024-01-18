В Бурятии около Байкала за год выявлено 28 свалок, убрано – 16

В Бурятии в 2023 году на землях сельскохозяйственного назначения выявлено 28 свалок на общей площади 42,8 гектара. Устранено 16 свалок на площади 8,5 гектара, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Наиболее крупные находились в Заиграевском (общая площадь 16,9 га), Кабанском (7,9 га), Еравнинском районах (общая площадь 5,8 га).Кабанский район входит в центральную экологическую зону Байкальской природной территории — зона с самым жестким режимом охраны. Вместе с тем, на ее территории выявлено шесть свалок на землях сельскохозяйственного назначения.Две свалки вблизи сел Дубинино и Фофоново на общей площади 3 гектара ликвидированы в четвертом квартале 2023 года. Кроме того, устранены свалки, выявленные в 2021 году: на территории центральной экологической зоны в 3 км от озера Байкал с восточной стороны от села Оймур на площади 2,3 гектара, а также на площади 0,06 гектара возле села Дубинино.Правообладателям земельных участков сельскохозяйственного назначения объявлено 28 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.Фото: 38.fsvps.gov.ru