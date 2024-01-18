Общество 18.01.2024 в 13:59

ВСЖД вернула пассажирам свыше тысячи забытых в поездах вещей

Чаще всего это одежда, мобильные устройства, детские игрушки и книги
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Текст: Номер один
ВСЖД вернула пассажирам свыше тысячи забытых в поездах вещей
В 2023 году пассажирам, которые отправлялись со станций Восточно-Сибирской железной дороги поездами дальнего следования формирования АО «ФПК», возвращено 1,3 тыс забытых или утерянных вещей. Это на 13% больше, чем в 2022 году, сообщили в пресс-службе магистрали.


Чаще всего в поездах пассажиры забывали предметы одежды, различные мобильные устройства, детские игрушки и книги. Однако среди утерянного имущества встречаются и необычные вещи: так, пассажирам были возвращены музыкальные инструменты, негабаритная бытовая техника, электроинструменты, спальные мешки и палатки, автозапчасти, стойки для баннеров, шторы и даже уличная вывеска.

Для розыска вещей необходимо заполнить электронную заявку на сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В случае обнаружения совпадений сервис сразу предложит пассажиру просмотреть фотографии находок. Если человек узнает свою вещь, ему будет направлена информация о месте ее нахождения. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования.

Фото: company.rzd.ru
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