Общество 18.01.2024 в 14:06

Жители Улан-Удэ могут оказать помощь военным на СВО через ТОСы

Там изготавливают для бойцов много нужных вещей
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Текст: Андрей Константинов
Жители Улан-Удэ могут оказать помощь военным на СВО через ТОСы
ТОСы Улан-Удэ продолжают оказывать помощь бойцам на СВО. Так, участники ТОСов «Вагжанова и «Правобережный» отшивают тёплые вещи – шапки из флиса, жилеты, балаклавы, снуды и многое другое для военнослужащих в зоне спецоперации. Сейчас ребята очень нуждаются в этих вещах.

Участница ТОС «Вагжанова» Елена Щербакова помогает бойцам с ноября 2023 года, когда увидела в вайбер-группе «Жизнь Дивизки» сообщение о благотворительном сборе для ребят и призыве помочь в шитье одежды.

- Не знала до этого, что можно вот так помогать, а увидев сообщение в группе «Жизнь дивизки» решила присоединиться к этому доброму делу. Шью вещи в свободное от работы время. Мы стараемся для того, чтобы нашим ребятам была какая-то домашняя поддержка, чтобы они чувствовали тепло родного дома. Бойцы очень рады нашей помощи, понимают - во всё, что мы делаем своими руками, вкладываем свою душу, –рассказывает Елена Щербакова.

Материалы для пошива ТОСы закупают сами на средства, собранные горожанами в рамках благотворительного сбора, либо их привозят неравнодушные жители.

Помимо теплой одежды, ТОСы изготавливают маскировочные сети, костюмы, окопные свечи, пятиточечники, подсумки, армейский сухой душ, подушки, матрацы, а также мини-печи.

На средства от благотворительного сбора также приобретают приборы ночного видения, квадрокоптеры, бензопилы и т.д.. Сейчас по запросу бойцов ТОСы собирают деньги на средства связи.

Горожане, желающие помочь военнослужащим, могут обратиться в ТОСы города:

- ТОС «Перспектива», ул. Чайковского 7, 8-914-833-78-14,

- ТОС «Вагжанова», ул. Гарнизонная, 27а, 8-902-169-14-28,

- ТОС «Правобережный», Гарнизонная 27а, 8-950-399-07-31,

- ТОС «Исток», ул. Природная, 41, 8-902-563-51-12.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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спецоперация ТОС

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