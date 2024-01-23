Налоговый вычет в упрощенном порядке

Вопрос: "Что нового в получении социального налогового вычета в 2024 году?"



Отвечает УФНС России по Республике Бурятия:



С 1 января 2024 года получить социальный налоговый вычет можно в упрощенном порядке - без предоставления договора, чека и квитанции.



Нововведение распространяется на следующие расходы:



- на физкультурно-оздоровительные услуги;

- на медицинские услуги и уплату взносов по договорам добровольного медицинского страхования;

- на обучение;

- на добровольное страхование жизни по договорам, заключенным на срок не менее 5 лет;

- на добровольное пенсионное страхование (негосударственное пенсионное обеспечение).



Необходимые сведения в налоговые органы организации и ИП будут передавать самостоятельно. Для этого необходимо будет дать согласие в личном кабинете налогоплательщика.



Воспользоваться налоговым вычетом в упрощенном порядке возможно в 2025 году за расходы, понесенные в 2024 году.