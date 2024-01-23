Общество 23.01.2024 в 09:00

Налоговый вычет в упрощенном порядке

Что изменится в 2024 году?
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Текст: Номер один
Налоговый вычет в упрощенном порядке
Pixabay

Вопрос: "Что нового в получении социального налогового вычета в 2024 году?"

Отвечает УФНС России по Республике Бурятия:

С 1 января 2024 года получить социальный налоговый вычет можно в упрощенном порядке - без предоставления договора, чека и квитанции.

Нововведение распространяется на следующие расходы:

- на физкультурно-оздоровительные услуги;
- на медицинские услуги и уплату взносов по договорам добровольного медицинского страхования;
- на обучение;
- на добровольное страхование жизни по договорам, заключенным на срок не менее 5 лет;
- на добровольное пенсионное страхование (негосударственное пенсионное обеспечение).

Необходимые сведения в налоговые органы организации и ИП будут передавать самостоятельно. Для этого необходимо будет дать согласие в личном кабинете налогоплательщика.

Воспользоваться налоговым вычетом в упрощенном порядке возможно в 2025 году за расходы, понесенные в 2024 году.

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