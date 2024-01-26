Социальные налоговые вычеты в 2024 году
Вопрос: "Слышала, что в 2024 году увеличились социальные налоговые вычеты. Так ли это? "
Отвечает УФНС России по Республике Бурятия:
- Да, с 1 января 2024 года увеличен размер социальных налоговых вычетов.
Напомним, что социальный налоговый вычет - это необлагаемая НДФЛ часть суммы, потраченной на лечение, обучение, занятия спортом и некоторые другие расходы. Вернуть можно 13% от установленной суммы расходов.
Размер социальных налоговых вычетов (кроме вычетов за обучение детей и дорогостоящее лечение):
- до 01.01.2024- 120 000 руб.,
- с 01.01.2024- 150 000 руб.
Вычет на обучение детей и подопечных физического лица на каждого обучающегося в общей сумме на обоих родителей (опекунов, попечителей):
- до 01.01.2024 – 50 000 руб.
- с 01.01.2024 – 110 000 руб.
Социальный налоговый вычет при расходах на дорогостоящее лечение можно заявлять в полной сумме.
Получить социальные налоговые вычеты, то есть вернуть уплаченный НДФЛ с сумм, затраченных на лечение, обучение и занятия спортом в установленном размере, можно двумя способами:
- подав в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ по окончании года, в котором были произведены расходы;
- предъявив работодателю в течение года, в котором произведены расходы, справку из налогового органа, чтобы работодатель не удерживал НДФЛ с выплачиваемых работнику доходов.
Справочно:
Размер возвращаемого из бюджета НДФЛ с 1 января 2024 года составляет:
- за покупку жилья – до 260 000 руб.,
- за проценты по ипотеке – до 390 000 руб.,
- социальные вычеты – до 19 500 руб.,
- за обучение детей – до 14 300 руб. на каждого ребенка,
- за дорогостоящее лечение – без ограничений (в размере 13% от уплаченной суммы).
Все вычеты, кроме имущественного, имеют срок давности три года. Например, в 2024 можно вернуть налог по расходам 2023, 2022 и 2021 годов.
Следует также иметь в виду, что из бюджета нельзя вернуть больше средств, чем уплачено в виде НДФЛ.