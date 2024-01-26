Социальные налоговые вычеты в 2024 году

Вопрос: "Слышала, что в 2024 году увеличились социальные налоговые вычеты. Так ли это? "

Отвечает УФНС России по Республике Бурятия:

- Да, с 1 января 2024 года увеличен размер социальных налоговых вычетов.

Напомним, что социальный налоговый вычет - это необлагаемая НДФЛ часть суммы, потраченной на лечение, обучение, занятия спортом и некоторые другие расходы. Вернуть можно 13% от установленной суммы расходов.

Размер социальных налоговых вычетов (кроме вычетов за обучение детей и дорогостоящее лечение):

- до 01.01.2024- 120 000 руб.,

- с 01.01.2024- 150 000 руб.

Вычет на обучение детей и подопечных физического лица на каждого обучающегося в общей сумме на обоих родителей (опекунов, попечителей):

- до 01.01.2024 – 50 000 руб.

- с 01.01.2024 – 110 000 руб.

Социальный налоговый вычет при расходах на дорогостоящее лечение можно заявлять в полной сумме.

Получить социальные налоговые вычеты, то есть вернуть уплаченный НДФЛ с сумм, затраченных на лечение, обучение и занятия спортом в установленном размере, можно двумя способами:

- подав в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ по окончании года, в котором были произведены расходы;

- предъявив работодателю в течение года, в котором произведены расходы, справку из налогового органа, чтобы работодатель не удерживал НДФЛ с выплачиваемых работнику доходов.

Справочно:

Размер возвращаемого из бюджета НДФЛ с 1 января 2024 года составляет:

- за покупку жилья – до 260 000 руб.,

- за проценты по ипотеке – до 390 000 руб.,

- социальные вычеты – до 19 500 руб.,

- за обучение детей – до 14 300 руб. на каждого ребенка,

- за дорогостоящее лечение – без ограничений (в размере 13% от уплаченной суммы).

Все вычеты, кроме имущественного, имеют срок давности три года. Например, в 2024 можно вернуть налог по расходам 2023, 2022 и 2021 годов.

Следует также иметь в виду, что из бюджета нельзя вернуть больше средств, чем уплачено в виде НДФЛ.