Общество 18.01.2024 в 15:26

Как избавиться от худого семени?

В Улан-Удэ прошло совещание о качестве реализуемых семян и посадочного материала в Бурятии
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Как избавиться от худого семени?
Необходимость проверки и перепроверки качества семян овощных культур и посадочного материала плодово-ягодных культур, фитосанитарное состояние, посевные и сортовые качества семян и посадочного материала, а также изменения в законодательстве в области семеноводства обсудили специалисты на межведомственном совещании в Улан-Удэ, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В Бурятии в 2023 году в области семеноводства сельскохозяйственных растений проведено 103 выездных обследования, в результате которых выявлено 131 нарушение. Проконтролирована реализация 7 795 партий семян овощных культур, 635 партий (6 563 штук) посадочного материала плодово-ягодных культур и 37 партий посадочного материала лука-севка и картофеля семенного в санкционированных и несанкционированных местах торговли. Установлена реализация 893 партий семян с нарушениями требований законодательства РФ, что составляет 10,6 проц от реализуемых семян.

Основными нарушениями являются: реализация семенного (посадочного) материала овощных, плодово-ягодных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию; реализация семян без маркировки или с маркировкой, содержащей неполные сведения; реализация семян овощных культур с низкой всхожестью.

Из 170 отобранных проб семян овощных культур от 170 реализуемых партий выявлено 35 партий семян, не соответствующих требованиям ГОСТ по всхожести. Это - 20,5 %.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, торгующим семенами с нарушениями требований законодательства объявлено 131 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

По итогам заседания предложено возродить ассоциацию садоводов Бурятии, провести обучающий семинар на базе БГСХА для консультантов магазинов.

Фото: 38.fsvps.gov.ru
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агро семена торговля

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