В Улан-Удэ бухгалтер оказалась шустрей мошенников

В Улан-Удэ накануне в отдел полиции по Октябрьскому району поступило заявление от 63-летней горожанки о совершении в отношении нее мошеннических действий. Аферисты попытались похитить у дамы более 470 тыс рублей, сообщили в МВД по Бурятии.Женщина объяснила, что поздним вечером в мессенджере от знакомой получила ссылку, где за вознаграждение в сумме пяти тысяч рублей предлагалось пройти опрос банковской организации, что она и сделала.После в выпавшем поле женщина ввела свои персональные и контактные данные, номер банковской карты, а также пришедшие в смс коды. Утром она решила проверить, начислилась ли заработанная сумма на счет, но вместо этого увидела сообщение о списании собственных накоплений в размере свыше 470 тыс рублей.Сразу поняв, что подверглась мошенническим действиям, женщина позвонила на горячую линию банка: учреждение отменило транзакцию и вернуло деньги на счет. Отметим, потерпевшая работает бухгалтером.Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства устанавливаются.Фото: pixabay.com