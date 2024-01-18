Общество 18.01.2024 в 15:41

В Улан-Удэ бухгалтер оказалась шустрей мошенников

Однако и она едва не лишилась около полумиллиона рублей, попытавшись заработать на прохождении опроса банка
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ бухгалтер оказалась шустрей мошенников
В Улан-Удэ накануне  в отдел полиции по Октябрьскому району поступило заявление от 63-летней горожанки о совершении в отношении нее мошеннических действий. Аферисты попытались похитить у дамы более 470 тыс рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Женщина объяснила, что поздним вечером в мессенджере от знакомой получила ссылку, где за вознаграждение в сумме пяти тысяч рублей предлагалось пройти опрос банковской организации, что она и сделала.

После в выпавшем поле женщина ввела свои персональные и контактные данные, номер банковской карты, а также пришедшие в смс коды. Утром она решила проверить, начислилась ли заработанная сумма на счет, но вместо этого увидела сообщение о списании собственных накоплений в размере свыше 470 тыс рублей.

Сразу поняв, что подверглась мошенническим действиям, женщина позвонила на горячую линию банка: учреждение отменило транзакцию и вернуло деньги на счет. Отметим, потерпевшая работает бухгалтером.

Возбуждено уголовное дело.  Все обстоятельства устанавливаются.

Фото: pixabay.com
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преступность мошенники бухгалтер

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