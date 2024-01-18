Общество 18.01.2024 в 15:47

В Бурятии установили 8 дорожных камер, фиксирующих непристегнутые ремни

Автолюбители республики стали откровенно ими пренебрегать
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии установили 8 дорожных камер, фиксирующих непристегнутые ремни
В Бурятии складывается неблагоприятная ситуация с уровнем дорожно-транспортного травматизма по причине пренебрежения ремнями безопасности, сообщает Госавтоинспекция. В 2023 году число таких происшествий увеличилось на 42% по сравнению с предыдущим годом. В результате 147 ДТП, где водитель или пассажиры не были пристегнуты, скончались 60 человек, еще 248 получили травмы. То есть, из общего числа погибших в ДТП в 2023 году граждан, по причине неиспользования ремней безопасности погиб каждый второй.

Для борьбы с этим нарушением в 2023 году в Бурятии установили 8 дорожных камер, фиксирующих непристегнутые ремни. Ими зарегистрировано уже 1535 таких нарушений. Кроме того, профилактическая работа проводится и инспекторами ДПС ГИБДД при несении службы. Всего в прошлом году автоинспекторами зафиксировано 30805 нарушений использования ремней безопасности.

Госавтоинспекция региона призывает водителей и пассажиров в обязательном порядке пользоваться ремнями безопасности, а при перевозке детей – автокреслами или специальными удерживающими устройствами.

Фото: МВД Бурятии
Теги
движение

Все новости

Главу Бурятии просят помочь найти пропавших без вести бойцов
18.01.2024 в 16:03
В Бурятии установили 8 дорожных камер, фиксирующих непристегнутые ремни
18.01.2024 в 15:47
В Улан-Удэ бухгалтер оказалась шустрей мошенников
18.01.2024 в 15:41
Как избавиться от худого семени?
18.01.2024 в 15:26
В Улан-Удэ вандалы оставили горожан без воды
18.01.2024 в 14:57
Жители Улан-Удэ могут оказать помощь военным на СВО через ТОСы
18.01.2024 в 14:06
ВСЖД вернула пассажирам свыше тысячи забытых в поездах вещей
18.01.2024 в 13:59
В Улан-Удэ стало легче дышать
18.01.2024 в 12:54
В Бурятии около Байкала за год выявлено 28 свалок, убрано – 16
18.01.2024 в 12:46
В Закаменском районе Бурятии простились с погибшим на СВО земляком
18.01.2024 в 11:05
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 января

Читайте также
Главу Бурятии просят помочь найти пропавших без вести бойцов
Алексей Цыденов встретился с семьями военных в Кяхте
18.01.2024 в 16:03
В Улан-Удэ бухгалтер оказалась шустрей мошенников
Однако и она едва не лишилась около полумиллиона рублей, попытавшись заработать на прохождении опроса банка
18.01.2024 в 15:41
Как избавиться от худого семени?
В Улан-Удэ прошло совещание о качестве реализуемых семян и посадочного материала в Бурятии
18.01.2024 в 15:26
Жители Улан-Удэ могут оказать помощь военным на СВО через ТОСы
Там изготавливают для бойцов много нужных вещей
18.01.2024 в 14:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru