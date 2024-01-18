В Бурятии складывается неблагоприятная ситуация с уровнем дорожно-транспортного травматизма по причине пренебрежения ремнями безопасности, сообщает Госавтоинспекция. В 2023 году число таких происшествий увеличилось на 42% по сравнению с предыдущим годом. В результате 147 ДТП, где водитель или пассажиры не были пристегнуты, скончались 60 человек, еще 248 получили травмы. То есть, из общего числа погибших в ДТП в 2023 году граждан, по причине неиспользования ремней безопасности погиб каждый второй.Для борьбы с этим нарушением в 2023 году в Бурятии установили 8 дорожных камер, фиксирующих непристегнутые ремни. Ими зарегистрировано уже 1535 таких нарушений. Кроме того, профилактическая работа проводится и инспекторами ДПС ГИБДД при несении службы. Всего в прошлом году автоинспекторами зафиксировано 30805 нарушений использования ремней безопасности.Госавтоинспекция региона призывает водителей и пассажиров в обязательном порядке пользоваться ремнями безопасности, а при перевозке детей – автокреслами или специальными удерживающими устройствами.Фото: МВД Бурятии