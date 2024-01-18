Главу Бурятии просят помочь найти пропавших без вести бойцов

Вчера глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в Кяхте, где встретился с семьями военных, которые служат в зоне специальной военной операции.«Вопросы присутствующих носили личный характер. Если коротко, вопросы касались получения выплат гражданскими женами погибших военнослужащих, получения льгот детьми погибших военнослужащих. Были личные просьбы о поиске пропавших без вести военнослужащих. Интересовала и реабилитация военнослужащих, получивших ранения, а также лечение в гражданских клиниках. Вместе с коллегами из правительства, войсковой части, военного комиссариата, приняли все заявления, все обращения за помощью», - рассказал в соцсетях Алексей Цыденов.Глава Бурятии заверил, что все вопросы взял на личный контроль и обещал разобраться по каждому обращению.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова