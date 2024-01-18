В Улан-Удэ школьники ходят на уроки в кромешной тьме

Добираться на уроки во тьме приходится ученикам школы №58, один из корпусов которой находится на территории военного городка в мкр. Дивизионный. По дороге в учебное заведение установлены фонарные столбы, однако лампочек в них нет.

О проблеме с освещением рассказали местные жители в вайбер-чате.

«В такой мгле дети ходят в школу. В декабре так ходили, уже середина января. Сами учителя ходят по такой темноте. Я взрослый человек хожу на работу и мне страшно. Передо мной малыши идут в ярких куртках и их не видно», - пишут люди.





