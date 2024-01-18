Общество 18.01.2024 в 16:26
В Монголии изымут землю для строительства нового города Хархорум
Ради возрождения столицы страны в ее историческом месте будет изъято почти 190 тыс гектаров земель
Текст: Номер один
Правительство Монголии в среду (17 января) поддержало проект постановления об изъятии 189 тысяч гектаров земли в специальное государственное пользование для строительства нового города Хархорум и согласовало координаты пограничных пунктов территорий нового города сообщило МОНЦАМЭ.
В связи с этим правительство Монголии поручило министру, ответственному за эту работу, и главам соответствующих аймаков провести детальное обследование земель, принадлежащих гражданам, предприятиям и организациям, рассчитать компенсацию за передачу и освобождение участков для строительства нового города в соответствии с генеральным планом развития нового города Хархорум, принять меры по решению вопроса финансирования в соответствии с законами и нормативными актами.
Ранее, в соответствии с указом президента Монголии от 2022 года «О восстановлении города Хархорум» и постановлением парламента от 2023 года о создании нового города Хархорум в долине реки Орхон, создана администрация, ответственная за восстановление и строительство нового города Хархорум. Начались необходимые фундаментальные исследования и работы по разработке технико-экономического обоснования и генерального плана развития будущего города.
Как сообщал «Номер один», создание нового города Хархорум в долине реки Орхон призван создать целесообразную систему расселения населения в соответствии с долгосрочными целями развития Монголии, обеспечить сбалансированное развитие городов и сельских районов, а также поддержать туризм.
Долина реки Орхон была центром истории, культуры и государственности Монголии. Здесь возвышались древние столицы империи гуннов – город Луут; Уйгурского каганата – Хар балгас (Черные руины) и Тахай балгас, которые были первыми государствами кочевников.
Каракорум был столицей Монгольской империи в 1235 – 1260 годы в эпоху ее расцвета, когда в нее входили территории от Японского моря до Восточной Европы. В настоящее время на месте города находится музей истории Каракорума, который был открыт в 2011 году. Культурный ландшафт долины реки Орхон, окружающей город, является культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В последние десятилетия также звучали предложения о переносе столицы в Каракорум из Улан-Батора, который расположен примерно в 350 километрах восточнее. С подобной инициативой выступил в свое время бывший президент Цахиагийн Элбэгдорж. В 2020 году в документ о долгосрочной политике развития Монголии «Видение-2050» было включено предложение «выбрать место новой столицы в Орхонской долине».
На настоящий момент население Улан-Батора достигает около 1,4 млн человек, что составляет более 40% населения страны. Это порождает дисбаланс в развитии страны, проблемы с экологией, жильем и транспортом.
Фото: montsame.mn
В связи с этим правительство Монголии поручило министру, ответственному за эту работу, и главам соответствующих аймаков провести детальное обследование земель, принадлежащих гражданам, предприятиям и организациям, рассчитать компенсацию за передачу и освобождение участков для строительства нового города в соответствии с генеральным планом развития нового города Хархорум, принять меры по решению вопроса финансирования в соответствии с законами и нормативными актами.
Ранее, в соответствии с указом президента Монголии от 2022 года «О восстановлении города Хархорум» и постановлением парламента от 2023 года о создании нового города Хархорум в долине реки Орхон, создана администрация, ответственная за восстановление и строительство нового города Хархорум. Начались необходимые фундаментальные исследования и работы по разработке технико-экономического обоснования и генерального плана развития будущего города.
Как сообщал «Номер один», создание нового города Хархорум в долине реки Орхон призван создать целесообразную систему расселения населения в соответствии с долгосрочными целями развития Монголии, обеспечить сбалансированное развитие городов и сельских районов, а также поддержать туризм.
Долина реки Орхон была центром истории, культуры и государственности Монголии. Здесь возвышались древние столицы империи гуннов – город Луут; Уйгурского каганата – Хар балгас (Черные руины) и Тахай балгас, которые были первыми государствами кочевников.
Каракорум был столицей Монгольской империи в 1235 – 1260 годы в эпоху ее расцвета, когда в нее входили территории от Японского моря до Восточной Европы. В настоящее время на месте города находится музей истории Каракорума, который был открыт в 2011 году. Культурный ландшафт долины реки Орхон, окружающей город, является культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В последние десятилетия также звучали предложения о переносе столицы в Каракорум из Улан-Батора, который расположен примерно в 350 километрах восточнее. С подобной инициативой выступил в свое время бывший президент Цахиагийн Элбэгдорж. В 2020 году в документ о долгосрочной политике развития Монголии «Видение-2050» было включено предложение «выбрать место новой столицы в Орхонской долине».
На настоящий момент население Улан-Батора достигает около 1,4 млн человек, что составляет более 40% населения страны. Это порождает дисбаланс в развитии страны, проблемы с экологией, жильем и транспортом.
Фото: montsame.mn