В Улан-Удэ водитель автобуса вернул горожанке потерянный кошелек

13 января к водителю автобуса №46А МУП «Городские маршруты» Денису Овчинникову обратились пассажиры, которые обнаружили в салоне потерянный кошелек. На следующий день водитель с коллегами начали поиски его хозяина.- Мне сообщили пассажиры, что в салоне лежит кошелек, проверил, в нем оказалась крупная сумма денег. На следующий день мы с коллегами опубликовали сообщение в соцсетях, что найден кошелек. И через несколько дней хозяйка нашлась. После того, как удостоверился, что это ее кошелек, завезли и передали его ей. Хочется поблагодарить пассажиров за бдительность, что сразу же сообщили о находке, - рассказал Денис Овчинников.Сама женщина узнала о том, что кошелек найден в автобусе, лишь спустя несколько дней. Горожанка живет на Восточном, но в тот день ездила вместе с родными в микрорайон Исток.- Вечером поехали до площади Советов и там пересели на автобус до Восточного. Стали расплачиваться и тут обнаружили пропажу. Очень расстроились тогда, ведь потерянная сумма была большая. И очень обрадовались, когда увидели в группах, что водитель ищет владельца. Огромное спасибо водителю, очень ему благодарны, - говорит родственница женщины.МУП «Городские маршруты» призывает пассажиров проявлять бдительность и в случае обнаружения посторонних предметов в салоне автобуса незамедлительно сообщать об этом водителю или кондуктору.Фото: мэрия Улан-Удэ