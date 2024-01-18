В Бурятии фонд «Защитники Отечества» поможет участнику СВО поступить в университет

Участник специальной военной операции Альберт Базаров по окончании контракта обратился в филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии, сообщили в правительстве республики.Он просил оказать содействие в получении удостоверения ветерана боевых действий. Социальный координатор филиала фонда Алёна Доржиева и военный комиссариат Селенгинского района сделали запрос для получения выписки из приказа. После оформления необходимого пакета документов Альберт Базаров получил удостоверение ветерана боевых действий.Теперь участник специальной военной операции планирует поступить в Бурятский государственный университет на специальность «лингвистика». Работа в этом направлении ведется социальным координатором фонда.Удостоверение ветерана боевых действий обеспечивает ряд льгот, среди которых компенсация 50% оплаты жилья и взноса на капитальный ремонт, освобождение от транспортного налога на два года (региональная мера поддержки), уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв метров площади одного земельного участка, освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта недвижимости каждого вида, не используемого в предпринимательской деятельности.Кроме того, ветеранам по желанию доступно обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации за счет средств работодателя (по месту работы) и бесплатное медицинское обслуживание.Фото: egov-buryatia.ru