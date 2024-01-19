Общество 19.01.2024 в 09:15
Глава Бурятии не смог окунуться в купель
В эти дни он работает в Москве
Текст: Андрей Константинов
Накануне вечером глава Бурятии поздравил жителей республики с праздником Крещения Господня.
«От всего сердца поздравляю вас с праздником Крещения Господня! Он объединяет нас, призывает к милосердию, справедливости, помощи ближним и вдохновляет на добрые дела», - написал Алексей Цыденов в соцсетях.
При этом глава республики отметил, что в этот раз он не сможет окунуться в купель.
«Как вы знаете, в светлый крещенский праздник по традиции окунаюсь в купель. Но в этом году придется обойтись без этого - в эти дни работаю в Москве», - объяснил Алексей Цыденов.
Фото: с личной страницы Алексея Цыденова в Телеграм
«От всего сердца поздравляю вас с праздником Крещения Господня! Он объединяет нас, призывает к милосердию, справедливости, помощи ближним и вдохновляет на добрые дела», - написал Алексей Цыденов в соцсетях.
При этом глава республики отметил, что в этот раз он не сможет окунуться в купель.
«Как вы знаете, в светлый крещенский праздник по традиции окунаюсь в купель. Но в этом году придется обойтись без этого - в эти дни работаю в Москве», - объяснил Алексей Цыденов.
Фото: с личной страницы Алексея Цыденова в Телеграм