В Бурятии у проживающих возле птицефабрики людей изымут домашнюю птицу

В Бурятии состоялось внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии, на которой рассматривалась ситуация с птичьим гриппом.Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, эпизоотическая ситуация в стране по этой болезни остается напряженной, с начала года заболевание было зарегистрировано в четырех субъектах России. С наступлением весны стаи перелетных птиц будут пролетать через Бурятию, что может нести угрозу безопасности птицеводства республике.«Одним из вопросов обсуждения на комиссии была организация буферной зоны в радиусе 5 километров от промышленных птицеводческих предприятий. На этой территории необходимо исключить содержание домашней птицы с целью минимизации рисков заноса инфекции. В радиус необходимой буферной зоны вокруг птицефабрики попадает 46 голов домашней птицы в Заиграевском районе и порядка 70 хозяйств в Октябрьском районе Улан-Удэ. Администрации поручено определить точное число птицы», - сообщили в ведомстве.Сейчас проект создания буферной зоны находится на рассмотрении. Ожидается, что принятие этого решения поможет предотвратить возможные угрозы для птицефабрики и распространение гриппа птиц на территории республики.Также обсуждалось проведение лабораторного мониторинга на высокопатогенный грипп среди синантропных птиц, обитающих вблизи птицефабрики. Это позволит более точно определить наличие и масштабы возможной инфекции среди пернатых.По словам начальника Управления ветеринарии Амгалана Дармаева, на данный момент план мониторинга на птичий грипп был значительно увеличен, особенно в отношении дикой птицы - на 178%. Это позволит более эффективно выявлять и предотвращать распространение болезни. Комиссия по противоэпизоотическим мероприятиям активно занимается контролем ситуации и разработкой необходимых мер для защиты птицеводства и общественного здоровья.Фото: «Номер один»