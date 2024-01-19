Общество 19.01.2024 в 09:59

В Бурятии у проживающих возле птицефабрики людей изымут домашнюю птицу

Вокруг предприятия создадут буферную зону для предотвращения заноса птичьего гриппа
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии у проживающих возле птицефабрики людей изымут домашнюю птицу
В Бурятии состоялось внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии, на которой рассматривалась ситуация с птичьим гриппом.

Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, эпизоотическая ситуация в стране по этой болезни остается напряженной, с начала года заболевание было зарегистрировано в четырех субъектах России. С наступлением весны стаи перелетных птиц будут пролетать через Бурятию, что может нести угрозу безопасности птицеводства республике.

«Одним из вопросов обсуждения на комиссии была организация буферной зоны в радиусе 5 километров от промышленных птицеводческих предприятий. На этой территории необходимо исключить содержание домашней птицы с целью минимизации рисков заноса инфекции. В радиус необходимой буферной зоны вокруг птицефабрики попадает 46 голов домашней птицы в Заиграевском районе и порядка 70 хозяйств в Октябрьском районе Улан-Удэ. Администрации поручено определить точное число птицы», - сообщили в ведомстве.

Сейчас проект создания буферной зоны находится на рассмотрении. Ожидается, что принятие этого решения поможет предотвратить возможные угрозы для птицефабрики и распространение гриппа птиц на территории республики.

Также обсуждалось проведение лабораторного мониторинга на высокопатогенный грипп среди синантропных птиц, обитающих вблизи птицефабрики. Это позволит более точно определить наличие и масштабы возможной инфекции среди пернатых.

По словам начальника Управления ветеринарии Амгалана Дармаева, на данный момент план мониторинга на птичий грипп был значительно увеличен, особенно в отношении дикой птицы - на 178%. Это позволит более эффективно выявлять и предотвращать распространение болезни. Комиссия по противоэпизоотическим мероприятиям активно занимается контролем ситуации и разработкой необходимых мер для защиты птицеводства и общественного здоровья.

Фото: «Номер один»
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птичий грипп

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