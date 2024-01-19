В Улан-Удэ приставы помогли дольщице получить неустойку с застройщика

По договору долевого строительства застройщик должен был передать улан-удэнке объект недвижимости в четвертом квартале 2020 года, но свои обязательства не выполнил. Не получив квартиру в срок, женщина была вынуждена обратиться в суд.В соответствии с исполнительным листом, поступившим в Службу судебных приставов, строительная компания должна была выплатить горожанке неустойку до фактического исполнения своих обязательств. Общая сумма долга превысила 650 тыс рублей.«В ходе исполнительного производства судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о взыскании денежных средств с расчетных счетов должника и запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств. Благодаря мерам принудительного взыскания долг был уплачен в полном объеме. Денежные средства перечислены взыскательнице», - отмечает главный судебный пристав Бурятии Петр Ертанов.Фото: «Номер один»