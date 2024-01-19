Общество 19.01.2024 в 10:46

Православные Бурятии отмечают Крещение

В Свято-Одигитриевском соборе совершен чин Великого освящения воды
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Православные Бурятии отмечают Крещение

Накануне в навечерие Богоявления, крещенский сочельник, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил богослужения в Богоявленском приделе Свято-Одигитриевского собора Улан-Удэ, сообщает «Православная Бурятия».

Владыка совершил положенные в этот день Царские часы. Затем была отслужена Великая вечерня с чтением 13-ти праздничных паремий в соединении с литургией святителя Василия Великого. Песнопения за богослужением исполнил архиерейский хор при Одигитриевском соборе.


По окончании литургии в храме был совершен чин Великого освящения воды. Для этого в храме были установлены специальные баки, из которых каждый желающий мог самостоятельно удобно набрать для себя нужное количество освященной воды.

В завершение службы перед праздничной иконой было совершено славление праздника. Затем митрополит обратился к молящимся в храме со словами поздравления и духовного назидания.

 Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru

 

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