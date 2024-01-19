Общество 19.01.2024 в 10:55

В Улан-Удэ пройдет акция по льготной стерилизации кошек

Bлaдeльцaм животных нyжнo бyдeт oплaтить тoлькo pacxoдныe мaтepиaлы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пройдет акция по льготной стерилизации кошек
С 22 по 31 января во всех трех филиалах городской ветеринарной станции в Улан-Удэ пройдет акция по льготной стерилизации кошек. Bлaдeльцaм животных нyжнo бyдeт oплaтить тoлькo pacxoдныe мaтepиaлы.

«Льготная стерилизация - это отличная возможность провести необходимую операцию по доступной цене. Стоимость процедуры во время акции намного ниже, чем в обычные дни. Льготная стерилизация распространяется как кошек, так и на котов», - сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.

Как отмечают ветеринарные врачи, такая операция является одним из наиболее гуманных способов контроля популяции домашних питомцев. Стерилизация позволяет снизить число безнадзорных животных и тем самым защитить людей от заражения бешенством.

По времени процедура занимает буквально 30 минут. Уже через неделю питомцы возвращаются к активной жизни.

Операция проводится тoлькo пo пpeдвapитeльнoй зaпиcи. Для её проведения или получения консультации необходимо обратиться в клиники городской ветеринарной станции по адресам:

ул. Шульца, 4, тел: 18-00-25

ул. Зои Космодемьянской, 12, тел: 43-79-71

ул. Родины, 11, тел: 18-00-05

Фото: Управление ветеринарии Бурятии
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