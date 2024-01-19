В Улан-Удэ открыли мемориальную доску памяти Николая Бутуханова

В Улан-Удэ на здании Бурятии сегодня открыли мемориальную доску памяти министра внутренних дел Бурятской АССР генерал-майора милиции, заслуженного работника МВД СССР, фронтовика, почетного гражданина Бурятии Николая Васильевича Бутуханова в честь его 100-летия, сообщили в пресс-службе министерства.В присутствии главы регионального МВД генерал-майора полиции Олега Кудинова, руководителей подразделений аппарата МВД, родственников и почетных гостей из числа ветеранов ОВД, представителей органов власти состоялась торжественная церемония. Ветераны делились воспоминаниями о человеке с яркой судьбой, с которым работали бок о бок. Особым гостем стала дочь генерал-майора милиции – Наталья Николаевна.В обширной биографии Николая Бутуханова отразилась история нашей страны – трудное довоенное детство, Великая Отечественная война, послевоенное восстановление разоренной фашистами Родины, комсомол, партийная и правоохранительная деятельность, общественная работа, долгое служение на благо Отчизны.На каждом порученном участке Николай Васильевич отдавал делу всю энергию и знания, ставя перед собой и единомышленниками сложные задачи и добиваясь максимальных результатов. Своим трудом внося вклад в историю страны и малой родины, он и сам примером человеческой самоотверженности, порядочности, воли и мужества.Министром внутренних дел республики Н.В. Бутуханов проработал более 15 лет. За период службы подготовил сотни сотрудников правоохранительных органов, талантливых руководителей различных подразделений.Он много учился, занимался самообразованием, следил за новинками по вопросам оперативно-розыскной и профилактической деятельности, которые внедрял в работу. Большое внимание уделял кадровому направлению. Особую заботу министерства составляла профилактика преступности и правонарушений.Николай Васильевич стал гордостью бурятской полиции, примером для поколений современников и потомков.Приглашенные почетные гости, родственники и руководители МВД возложили цветы на тумбу у стены с мемориальной доской Н.В. Бутуханову. Собрание общественности, где каждый мог поделиться воспоминаниями о легендарном фронтовике и почетной гражданине республики, состоялось и в большом зале Народного Хурала региона. Памятные мероприятия пройдут также на родине генерал-майора милиции., генерал-майор милиции в отставке, родился в бурятском селе Корсаково. С 15 сентября 1942 г. проходил военную подготовку в Забайкальском пулемётно-миномётном училище на станции Дивизионная. 18 февраля 1943 года направлен на Западный фронт. Сибирские курсанты пополнили 277-ю стрелковую Краснознамённую орденов Суворова, Кутузова Рославльскую дивизию.Николай Васильевич с товарищами освобождал Белоруссию, Польшу, Штеттен и Штатгард. Там и встретил Победу. Командир отделения артиллерийского полка был награжден медалью «За отвагу». В июне 1946 года герой вернулся домой.В послевоенные годы Николай Бутуханов был избран секретарём комсомольской организации родного колхоза «Коминтерн», а затем – утверждён заведующим организационным отделом Байкало-Кударинского РК ВЛКСМ. В 1966 году его избрали секретарём Бурятского обкома КПСС по вопросам административных и торгово-финансовых органов.В январе 1970 года Николай Васильевич Бутуханов был назначен министром внутренних дел Бурятской АССР, где и прослужил более 15 лет.Награжден орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной звезды, двумя орденами «Знак Почета», медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», монгольским орденом «Боевые заслуги», монгольской медалью «Дружба», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, юбилейными медалями.Фото: МВД по Бурятии