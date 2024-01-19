В Улан-Удэ перекроют улицу Шаляпина

Сегодня в Улан-Удэ будет ограничено движение автотранспорта по ул. Шаляпина, 7 - ул. Моховая, 101а. Причина - аварийные работы по ремонту участка напорного коллектора водоотведения, сообщили в МУП «Водоканал».Объездной путь открыт по ул. Шаляпина, 9 - ул. Моховая, 8а.Как отметили на предприятии, ремонтные работы будут проходить без ограничения холодного водоснабжения.Фото: мэрия Улан-Удэ