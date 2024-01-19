Общество 19.01.2024 в 12:00
В Улан-Удэ перекроют улицу Шаляпина
Там будут ремонтировать канализационный коллектор
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Улан-Удэ будет ограничено движение автотранспорта по ул. Шаляпина, 7 - ул. Моховая, 101а. Причина - аварийные работы по ремонту участка напорного коллектора водоотведения, сообщили в МУП «Водоканал».
Объездной путь открыт по ул. Шаляпина, 9 - ул. Моховая, 8а.
Как отметили на предприятии, ремонтные работы будут проходить без ограничения холодного водоснабжения.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Объездной путь открыт по ул. Шаляпина, 9 - ул. Моховая, 8а.
Как отметили на предприятии, ремонтные работы будут проходить без ограничения холодного водоснабжения.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегидвижение