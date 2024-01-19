Общество 19.01.2024 в 12:35
Бизнесмен из Бурятии добилась льготы для более 150 компаний России
Минвостокразвития расширит льготу, предложенную предпринимательницей Валентиной Дориевой
Текст: Номер один
Льготу на уплату страховых взносов получат резиденты ТОР Дальнего Востока, имеющие этот статус с 1 января 2020 года. Такое поручение дал президент России Владимир Путин в ответ на просьбу генерального директора ООО «Бурятский клинический госпиталь» Валентины Дориевой, сообщили в правительстве Бурятии.
«Основная нагрузка на бизнес ложится после ввода объекта в эксплуатацию, в то время как на этапе строительства эта льгота приносит меньше пользы, поскольку основной персонал еще не нанят, - пояснил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на совещании у президента России с членами правительства РФ».
Минвостокразвития подготовит необходимые изменения, чтобы более 150 компаний могли эффективно реализовывать новые проекты. Льготу можно будет поставить на паузу, чтобы пользоваться ей после запуска объекта.
Ранее льготная ставка по страховым взносам - 7,6% (вместо 30%) – была положена всем резидентам ТОР в течение 10 лет с момента получения статуса. В прошлом году вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие отсрочку на три года для новых резидентов, вошедших в ТОР с 1 января 2023 года. Для инвесторов, которые получили статус ранее, механизм отсрочки не применятся.
ООО «Бурятский клинический госпиталь» стал резидентом ТОР «Бурятия» три года назад. Проект строительства Бурятского клинического госпиталя включает создание до 2025 года в Улан-Удэ Центра вспомогательных и репродуктивных технологий и хирургии на ул. Забайкальской и Центра медицинской реабилитации и поликлиническое отделение на Сахьяновой. Полная стоимость проекта - свыше 1,2 млрд рублей.
Напомним, специальные меры господдержки бизнеса в ДФО введены по инициативе президента России в целях повышения уровня и качества жизни на Дальнем Востоке.
Фото: kremlin.ru/скриншот
«Основная нагрузка на бизнес ложится после ввода объекта в эксплуатацию, в то время как на этапе строительства эта льгота приносит меньше пользы, поскольку основной персонал еще не нанят, - пояснил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на совещании у президента России с членами правительства РФ».
Минвостокразвития подготовит необходимые изменения, чтобы более 150 компаний могли эффективно реализовывать новые проекты. Льготу можно будет поставить на паузу, чтобы пользоваться ей после запуска объекта.
Ранее льготная ставка по страховым взносам - 7,6% (вместо 30%) – была положена всем резидентам ТОР в течение 10 лет с момента получения статуса. В прошлом году вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие отсрочку на три года для новых резидентов, вошедших в ТОР с 1 января 2023 года. Для инвесторов, которые получили статус ранее, механизм отсрочки не применятся.
ООО «Бурятский клинический госпиталь» стал резидентом ТОР «Бурятия» три года назад. Проект строительства Бурятского клинического госпиталя включает создание до 2025 года в Улан-Удэ Центра вспомогательных и репродуктивных технологий и хирургии на ул. Забайкальской и Центра медицинской реабилитации и поликлиническое отделение на Сахьяновой. Полная стоимость проекта - свыше 1,2 млрд рублей.
Напомним, специальные меры господдержки бизнеса в ДФО введены по инициативе президента России в целях повышения уровня и качества жизни на Дальнем Востоке.
Фото: kremlin.ru/скриншот