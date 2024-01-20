В Бурятии дефицит строителей ударил по «аварийщикам»

В Бурятии истек срок действия очередной республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийных домов, которые признаны таковыми до 1 января 2017 года. Она реализовывалась в десяти муниципалитетах республики, включая г. Улан-Удэ.Согласно Паспорту программы, ее реализация должна была завершиться 31 декабря 2023 года. Но к своему финальному отрезку программа подошла с весьма неоднозначными результатами. По нашему мнению, фактически можно говорить о том, что Бурятия не смогла полностью воплотить в жизнь ранее существовавшие планы.Ряд объектов не введен в строй вовремя. Так, совсем недавно стало известно, что в Селенгинском районе случилась задержка с вводом трех многоквартирных домов в г. Гусиноозерске. Строительство должно было закончиться до конца октября 2023 года, но подрядчик провалил срок. На строительство упомянутых домов было выделено около 400 млн рублей бюджетных денег.Раз дома не готовы, то власти не смогли переселить в них жителей из аварийных домов, предназначенных к сносу.Поясним: при расселении аварийных домов жителям не всегда предоставляют жилье в новостройке. Способов расселения три: новостройка, покупка квартиры на вторичном рынке и выплата собственнику выкупной стоимости за изымаемое аварийное жилье. Но итог один – старый непригодный дом полностью расселяют.«Количество аварийных многоквартирных домов, включенных в программу - 256. Полностью расселено 173 дома», - пояснил текущую ситуацию минстрой республики.Число полностью расселенных домов, честно говоря, выглядят крайне неубедительно. К примеру, в г. Улан-Удэ расселено только 59 из запланированных 94 домов. В г. Северобайкальске - 14 из 43. В Северо-Байкальском районе - 29 из 31. Упомянутый Селенгинский район показал вообще ноль полностью расселенных домов из предусмотренных 14.Хотя, конечно, есть районы, кто выполнил план расселения на 100%: Джидинский, Курумканский, Кижингинский.Одновременно в минстрое заверили, что завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года и включенного в региональную адресную программу, пройдет до 1 марта 2024 года. При этом чиновники сослались на распоряжение российского правительства.Ведомство указало, что Бурятия вошла в список регионов, для которых осуществлен перерасчет финансовой поддержки от публично-правовой компании «Фонд развития территорий», в результате чего ее увеличение составило 87 млн рублей.До марта текущего года надо завершить очень солидные мероприятия. Кроме окончания затянувшегося строительства упомянутых трех домов в г. Гусиноозерске, надо ввести в эксплуатацию две девятиэтажки в г. Северобайкальске. «Строительство многоквартирных домов проходит с небольшим отставанием в связи с временным дефицитом строительных кадров. На сегодня строительство продолжается», - разъяснил минстрой.Другая проблема – упорные «аварийщики», с которыми идут суды. Фемида рассматривает дела, касающиеся 1,4 тыс. квадратных метров. Эти судебные процессы в минстрое республики называют «непредвиденными обстоятельствами, связанными с личностью переселяемых граждан».Наличие таких «непредвиденных обстоятельств» позволяет ведомству отнести данные жилые помещения лишь к условно расселенным. Однако чиновники надеются, что все судебные споры завершатся в их пользу, то есть «аварийщикам» будет выплачена стоимость изымаемого жилого помещения, установленная судом. Люди, бывает, протестуют против предлагаемой им выкупной стоимости. А пока по аварийному дому остаются спорные обстоятельства, его практически невозможно снести и освободить земельный участок.«Программой предусмотрено расселение 6,9 тыс. человек из 98,42 тыс. квадратных метров аварийного жилья. По состоянию на 01.12.2023 года за весь период реализации программы переселено 6,06 тыс. человек из 84,83 тыс. квадратных метров аварийного жилья. 0,94 тыс. квадратных метров - расселение в рамках иных программ, а 1,01 тыс. квадратных метров сейчас в работе (в торгах) у муниципальных образований», - указывает на свою статистику минстрой республики.Пусть не к 31 декабря 2023 года, как написано в Паспорте республиканской программы, так хоть к марту 2024 года Бурятия вроде бы должна окончательно расселить дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Хоть есть определенные сомнения.Как бы там ни было, программа тяжелыми шагами уходит в историю. И встает вопрос о будущем, ведь в Бурятии аварийными признаются все новые и новые дома. Когда правительство республики примет новую программу по домам, признанным аварийными после 1 января 2017 года? Минстрой отметил, что ожидается продолжение мероприятий по переселению граждан из них.Вот только сколько придется ждать? Сроки утверждения очередной программы туманны. Ни республика, ни муниципалитеты не имеют возможности финансировать ликвидацию аварийного жилфонда из своих собственных ресурсов. «На территории Республики Бурятия мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных таковыми после 01.01.2017, возможны только с участием средств Фонда (федерального «Фонда развития территорий». - Прим. ред.) ввиду отсутствия иных источников финансирования», - констатирует республиканский минстрой.Очередной удар по аварийным домам будет нанесен только после того, как российское правительство примет решение о выделении республике лимитов финансирования на это дело.Бурятия направила в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и Фонда информацию об общей площади жилых помещений, которые расположены в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (или реконструкции) в связи с физическим износом в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.Закинув «невод», все надеются, что федеральный центр примет соответствующее положительное решение.К слову, не надо думать, что аварийные дома в Бурятии - это построенные много десятилетий назад. К сожалению, республика дожила до того, что власти вынуждены присваивать аварийный статус даже домам, совсем недавно построенным. Уж больно некачественным оказывается строительство.Такие возмутительные истории, например, есть по домам, построенным на селе для предоставления детям-сиротам. Подобных скандальных фактов так много, что они в республике давно никого не удивляют. Хотя без них список аварийного жилья республики был бы короче и денег для нормализации положения понадобилось бы тоже меньше.Масштабы халтуры впечатляющие. Вспомним хотя бы случаи в селах Сотниково Иволгинского района и Кабанск Кабанского района. В последние годы на основании заключений межведомственных комиссий по оценке и обследованию помещений минстрой республики признал аварийными и подлежащими реконструкции 63 четырехквартирных и два двухквартирных дома в Сотниково, а также семь двухквартирных в Кабанске. На этот счет были изданы соответствующие министерские распоряжения.Итого 270 «сиротских» квартир только в данных двух населенных пунктах. Когда же планируется их реконструкция? Во сколько рублей обойдется она бюджету? В минстрое республики не смогли прояснить картину.- Можем только отметить, что срок отселения установлен для Минсоцзащиты РБ до 31.12.2027, - пояснило ведомство.Наверное, реконструкция стартует после отселения.Если говорить о республике в целом, то в 2022 году аварийными признано 74 возведенных для сирот многоквартирных дома (один подлежит сносу, остальные - реконструкции). В прошлом году аварийным (со сносом) признан один «сиротский» многоквартирный дом.Практика показывает, что аварийный дом могут ликвидировать хоть по одной программе, хоть по другой. Но от момента, когда дом признан аварийным со сносом, до самого сноса может пройти очень много времени. К примеру, печально известный деревянный барак в Улан-Удэ по ул. Терешковой, 19, начали активно сносить в январе 2024 года. «Номер один» недавно писал об этом долгожданном градостроительном событии. А аварийным его признали, напомним, аж в феврале 2014 года. То есть прошло практически десять лет.Фото: «Номер один»