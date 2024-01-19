Количество отправленных контейнерных поездов на ВСЖД увеличилось на четверть к уровню 2022 года

В прошлом году на ВСЖД количество отправленных контейнерных поездов увеличилось на четверть к уровню 2022 года, открыты новые маршруты контейнерных поездов со станций Гончарово, Киренга, Улькан, Нижнеудинск и Залари, сообщили в пресс-службе магистрали.Объем перевозок грузов через погранпереходы в сообщении с Китаем, а также назначением в порты Дальнего Востока увеличен на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.В 2023 году центрами продажи услуг Восточно-Сибирской железной дороги обработано 49,7 тыс обращений, связанных с организацией перевозки грузов, из них 46 тыс заявок в центре, расположенном в Иркутске, 1,7 тыс – в Улан-Удэ, 400 обращений – в Северобайкальске и более 700 обращений – в Тайшете.Новыми клиентами ВСЖД стали 230 грузоотправителей, заключено 1780 договоров на оказание различных видов услуг.Фото: company.rzd.ru