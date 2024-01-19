Общество 19.01.2024 в 13:50

Количество отправленных контейнерных поездов на ВСЖД увеличилось на четверть к уровню 2022 года

Центры продажи услуг ВСЖД обработали в 2023 году почти 50 тыс обращений грузоотправителей
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Количество отправленных контейнерных поездов на ВСЖД увеличилось на четверть к уровню 2022 года
В прошлом году на ВСЖД количество отправленных контейнерных поездов увеличилось на четверть к уровню 2022 года, открыты новые маршруты контейнерных поездов со станций Гончарово, Киренга, Улькан, Нижнеудинск и Залари,  сообщили в пресс-службе магистрали.

Объем перевозок грузов через погранпереходы в сообщении с Китаем, а также назначением в порты Дальнего Востока увеличен на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В 2023 году центрами продажи услуг Восточно-Сибирской железной дороги обработано 49,7  тыс обращений, связанных с организацией перевозки грузов, из них 46 тыс заявок в центре, расположенном в Иркутске, 1,7 тыс – в Улан-Удэ, 400 обращений – в Северобайкальске и более 700 обращений – в Тайшете.

Новыми клиентами ВСЖД стали 230 грузоотправителей, заключено 1780 договоров на оказание различных видов услуг.

Фото: company.rzd.ru
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