Общество 19.01.2024 в 14:27

Житель Бурятии, едва не сжегший остров, выплатит огромную компенсацию

Непотушенная сигарета стала причиной пожара на сенокосных угодьях

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Текст: "Номер один"
Житель Бурятии, едва не сжегший остров, выплатит огромную компенсацию

Республиканское агентство лесного хозяйства обратилось в суд с иском к жителю Селенгинского района, в котором просило взыскать с него затраты на тушение лесного пожара на территории Селенгинского лесничества в размере 290 тысяч рублей.

Летом минувшего года лесничие обнаружили пожар на территории Селенгинского лесничества. Площадь возгорания на момент обнаружения лесного пожара составляла два га.

Житель района находился на острове. Мужчина курил и бросил непотушенную сигарету в траву. В результате сенокососные угодья на площади 51 га охватил пожар. Огонь начал распространяться в лесной массив.

«В результате лесного пожара повреждена лесная подстилка, сухая трава в лесном массиве на площади 51 га. Деревья от пожара не пострадали, ущерба лесному фонду не причинено», - следует из материалов дела.

Курильщика привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

РАЛХ решило взыскать с мужчины затраты на тушение возникшего пожара.

«В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. При таких обстоятельствах с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма затрат на тушение лесного пожара в размере 290 119 рублей», - говорится в материалах дела.

Суд решил исковые требования Республиканского агентства лесного хозяйства удовлетворить и взыскать с жителя затраты на тушение лесного пожара в полном объеме.

 
Фото: "Номер один"

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пожар компенсация ралх суд

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