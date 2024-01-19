Жители Улан-Удэ могут выиграть 365 бууз

365 бууз получит победитель акции «Белый месяц удачи», посвященной празднованию Нового года по лунному календарю – Сагаалгану. О старте традиционного предпраздничного мероприятия для потребителей сообщили в МУП «Водоканал».Как рассказали на предприятии, чтобы принять участие в акции, потребителю необходимо внести авансовый платеж за услуги холодного водоснабжения и водоотведения при помощи мобильного приложения «Водоканал Улан-Удэ». При этом участник не должен иметь на начало акции какую-либо задолженность за услуги предприятия, а также начисленное пени за просрочку по оплате.Результаты розыгрыша будут опубликованы в социальных сетях «Водоканала». Победитель будет определён при помощи программы рандомным методом.Акция продлится до 22 февраля включительно. Уточнить интересующую информацию можно по телефону: 37-99-00.Фото: «Номер один»