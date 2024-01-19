Общество 19.01.2024 в 15:57

В Улан-Удэ прокурор Железнодорожного района проведет личный прием

Свои вопросы могут задать предприниматели города
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ прокурор Железнодорожного района проведет личный прием
30 января 2024 года прокурор Железнодорожного района г. Улан-Удэ проведет личный прием граждан и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по вопросам соблюдения прав в указанной сфере.

Прием будет проходит в здании прокуратуры Железнодорожного района г.Улан-Удэ по адресу: ул. Комсомольская, 9 Б. Время приема с 15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин.

Предварительная запись по тел: 89148443200. 


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