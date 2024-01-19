В Улан-Удэ прокурор Железнодорожного района проведет личный прием

30 января 2024 года прокурор Железнодорожного района г. Улан-Удэ проведет личный прием граждан и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по вопросам соблюдения прав в указанной сфере.Прием будет проходит в здании прокуратуры Железнодорожного района г.Улан-Удэ по адресу: ул. Комсомольская, 9 Б. Время приема с 15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин.Предварительная запись по тел: 89148443200.