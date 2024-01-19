В Улан-Удэ обезопасили лестницу на виадуке

- Мы поверх уголков приварили шероховатые металлические элементы, благодаря которым жители, идущие по ступенькам, не будут скользить. Летом мы будем решать вопрос о замене железных уголков на уголки с резиновом покрытием, - сообщил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.







Накануне в мэрию Улан-Удэ поступила информация о том, что девочка, спускавшаяся по лестнице с виадука, упала из-за скользких железных уголков на ступеньках. Сегодня утром ремонтно-строительная бригада выехала на место и приступила к сварочным работам, чтобы обезопасить края ступеней для горожан.Железные уголки защищают бетонную конструкцию от повреждений и визуально разграничивают ступени, чтобы жители четко видели, где находятся их края. Как заверили в Комбинате по благоустройству, уборщики постоянно очищают лестницу от снега и подсыпают скользкие места.Фото: мэрия Улан-Удэ