Общество 19.01.2024 в 16:30

В Улан-Удэ обезопасили лестницу на виадуке

На днях из-за скользких железных уголков там упала девочка
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ обезопасили лестницу на виадуке
Накануне в мэрию Улан-Удэ поступила информация о том, что девочка, спускавшаяся по лестнице с виадука, упала из-за скользких железных уголков на ступеньках. Сегодня утром ремонтно-строительная бригада выехала на место и приступила к сварочным работам, чтобы обезопасить края ступеней для горожан.

- Мы поверх уголков приварили шероховатые металлические элементы, благодаря которым жители, идущие по ступенькам, не будут скользить. Летом мы будем решать вопрос о замене железных уголков на уголки с резиновом покрытием, - сообщил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

 
Железные уголки защищают бетонную конструкцию от повреждений и визуально разграничивают ступени, чтобы жители четко видели, где находятся их края. Как заверили в Комбинате по благоустройству, уборщики постоянно очищают лестницу от снега и подсыпают скользкие места.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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