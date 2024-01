Зимний отдых — послевкусие

Казалось, еще недавно мы готовились встретить Новый год, а на календаре уже середина января. От новогодних длинных выходных остались только воспоминания. Согласно полученным данным, у большинства россиян это исключительно приятные, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты ежегодного опроса о том, как россияне провели длинные новогодние выходные.Воспоминания просты: 75% остались довольны тем, как провели новогодние и рождественские каникулы. За все время измерений с 2006 года показатель только дважды опускался ниже 70% (2019 г. — 69%, 2021 г. — 61%). Не удовлетворены своими новогодним отдыхом 19% наших сограждан, то есть примерно каждый пятый, — это самое низкое значение за последние десять лет.В большей степени удовлетворены новогодними и рождественскими каникулами 35-44-летние (81% vs. 75% среди всех россиян), а также граждане с хорошим материальным положением (82% vs. 56% в группе с плохим).Каждый второй россиянин в этом году в период январских каникул проводил время с друзьями и близкими (49%), четверо из десяти предпочли спокойный отдых дома за просмотром телевизора (43%). В числе других популярных вариантов — походы в гости (24%), прогулки на свежем воздухе (22%), посещение новогодних представлений с детьми и культурных мероприятий (по 13%).Активно провели праздничные дни еще 11% наших сограждан — ходили на каток, катались на лыжах или санках. Традиция ходить в гости на новогодних каникулах за последние два десятилетия стала заметно менее популярной (2006 г. — 54%, 2023 г. — 24%). Возможно, с каждым годом виртуальное общение всё больше заменяет собой личные встречи даже в праздничные дни. Каждый пятый россиянин сообщил, что вместо отдыха ему пришлось работать (22%), болезнь вмешалась в планы еще 13% наших сограждан.Если отдыхать слишком долго, то и от отдыха можно устать. Существующая продолжительность новогодних выходных дней большему числу россиян кажется достаточной (66%), 18% хотели бы, чтобы январские каникулы были короче, еще 9% высказались за их увеличение. Новогодние праздники имеют определенные традиции, и многие люди придерживаются сложившихся планов. Удлинение или сокращение выходных может потребовать изменения этих планов и нарушить устоявшийся порядок.Причина нежелания россиян отдыхать дольше в январе может быть и более прагматичной. Дополнительные дни без заработка и увеличенная потребность в расходах на отдых и развлечения могут ощутимо «ударить по кошельку». Так, россияне с невысоким уровнем доходов чаще других выступают за сокращение числа выходных дней (25%).Чем моложе россияне, тем чаще им хочется отдыхать подольше (28% в группе 18-24 лет и 2% среди россиян старше 60 лет).В этот Новый год россияне получали самые разные подарки: как материальные, так и нет. Но в первую очередь они получили самое ценное — любовь и заботу близких (39%). Конфеты, спиртные напитки и деликатесы нашли в подарочных пакетах около четверти наших сограждан — 23%. По 15% — косметику, бижутерию и деньги. Каждый десятый «нашел под елкой» одежду, обувь (11%), сувениры (11%) или принадлежности для дома (посуду, постельное белье — 10%). Женщины в целом чаще получали разнообразные подарки, тогда как мужчины чаще не получали их вовсе (17% vs. 7% среди женщин).Ожидания по подаркам у мужчин совпадают чаще. Ранее ВЦИОМ выяснил, что мужчины хотели бы на Новый год получить заботу и любовь (12%), и получали чаще именно ее (37%). Женщины оказались более прагматичными: они рассчитывали получить в качестве подарка деньги (12%), и 18% действительно их получили. На втором месте среди желанных подарков у женщин был отдых (путевку или билеты на концерт, ужин в ресторане — по 10%), в реальности путевку получили только 1%.Каждый третий россиянин до 25 лет получил в подарок на Новый год деньги (33% vs. 9% в группе старше 60 лет).Большая часть россиян отказывается от поездок в период новогодних каникул (73%), с 2018 г. показатель держится на уровне 70-77%. Выезжали за пределы региона 26%, за пределы страны — 1%.Среди путешествующих на каникулах россиян 15% уезжали в сельскую местность, по 7% были в Москве и Московской области, по 4% в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области и Краснодаре. Стоимость поездки из расчета на одного человека в этом году составила в среднем 17 027 руб, и за три года выросла более чем в два раза (2021 г. — 7 635 руб.).Фото: pixabay.com