Общество 20.01.2024 в 10:17

В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте

Заслуженная артистка России должна была прилететь в столицу Бурятии в марте

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте

Концерт Кристины Орбакайте, который должен был пройти в Улан-Удэ 13 марта, отменили из-за протестов общественности, сообщает минспорта Бурятии.

Против проведения концерта выступило отделение общества «Боевое братство». «Люди с гражданством страны, которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты, люди, которые живут в США, а в Россию едут только зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение», — сообщили в организации.

Певица должна была выступить в физкультурно-спортивном комплексе с сольной программной «На бис!». Минспорта республики отметило, что деятельность Орбакайте официально в стране не запрещена, но, учитывая мнение граждан, концерт решили отменить.

Согласно афише концертов Кристины Орбакайте, певица планирует дать несколько сольных концертов в российских городах. Ее выступления на настоящий момент запланированы в Санкт-Петербурге (3 марта), Красноярске (7 марта), Новосибирске (8 и 9 марта), Иркутске (12 марта), Чите (14 марта) и Хабаровске (18 марта). Стоимость билетов начинается от 1500 рублей.

 
Фото: "Номер один"

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