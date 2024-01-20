Общество 20.01.2024 в 10:36

Жительница Бурятии стала жертвой заграничных мошенников

Неизвестные выманили у доверчивой женщины 345 тысяч рублей

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Текст: "Номер один"
Жительница Бурятии стала жертвой заграничных мошенников

Интернет-преступники продолжают облегчать карманы жителей республики. С 1 по 19 января жертвами мошенников стали уже 107 наших земляков. В том числе за минувшую неделю на удочку жаждущих обогатиться за чужой счет попался 51 человек.

Причиненный ущерб составил 16,2 млн рублей (+ 8,7 млн рублей за последнюю неделю).

Наиболее крупный случай хищения произошел в Заиграевском районе. Местной жительнице позвонил якобы сотрудник службы безопасности одного из банков и сообщил, что со счета женщины пытаются похитить сбережения. В целях сохранности денежных средств потерпевшая оформила кредит и перевела 345 тыс. рублей на банковские счета, указанные звонившим.

- Данный звонок прошел с сети иностранного оператора связи. При этом российская сотовая компания не приняла меры к блокировке телефонного звонка с измененного абонентского номера, - сообщают в прокуратуре Бурятии.

Прокурор Заиграевского района в отношении оператора связи возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть связи). По результатам его рассмотрения судом юридическому лицу назначен штраф 600 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.


Фото: "Номер один"

Теги
мошенничество кредиты прокуратура сотовая связь

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