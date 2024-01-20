Общество 20.01.2024 в 14:19

В Окинском районе Бурятии местные жители спасли лошадь

Животное увязло в огромном сугробе

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Текст: "Номер один"
В Окинском районе Бурятии местные жители спасли лошадь

Альпинисты центра «БАРС» провели спасательную операцию по вызволению лошадки из снежного плена. Мужчины откопали животное лопатами.

Лошадь застряла в большом сугробе. Как это получилось неясно, но без помощи животное не могло выбраться из глубокого снега.

Во время спасоперации лошадь вела себя спокойно, послушно дожидаясь освобождения. Скорее всего, лошадь просто обессилела - неизвестно, сколько времени они там провела.

- Вчера в верховьях реки Синца в местности Шара тала ребята вытащили из сугроба лошадь. В Синце ветрено и наметают большие сугробы, - отметили в администрации Окинского района.


Фото: "Номер один"

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лошади Окинский район

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