Общество 20.01.2024 в 15:16

Жителей Бурятии обманывают лже-судьи

Сотрудники суда просят игнорировать странные звонки

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Текст: "Номер один"
Жителей Бурятии обманывают лже-судьи

Тункинский районный суд предупреждает о телефонных мошенниках, которые представляются судьями и сотрудниками аппаратов судов. Они звонят, активно пользуются мессенджерами и аудиозаписями.

- Руководство суда и судьи не участвуют во внепроцессуальном общении с участниками судебных процессов! Если посредством любого мессенджера вам поступят сообщения, направленные с ложных аккаунтов, от имени председателя суда, судей или сотрудников аппарата суда, просим их игнорировать, не переходить по ссылкам, блокировать отправителя. Будьте бдительны! Не сообщайте личные данные и реквизиты счетов ни в телефонных разговорах, ни в переписке, - призывают в суде.

Также об опасности пострадать от мошенником предупреждают коллег.

- В целях соблюдения мер личной и служебной безопасности и предупреждения хищения имущества судьям и работникам аппаратов судов необходимо прекратить разговор с собеседником, личность которого вызывает подозрение, не отвечать на полученные сообщения, не переходить по ссылкам, не совершать банковские операции и иные действия по инструкциям, полученным в ходе телефонного разговора или посредством мобильного приложения для обмена сообщениями.


Фото: "Номер один"

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