Общество 21.01.2024 в 13:02

В Бурятии подняли вопрос о перерождении человека

Настоятель дацана рассказал, кем станут бывшие должники и почему заберут их шкуры
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Текст: Номер один
В Бурятии подняли вопрос о перерождении человека
Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама рассказал, что отрицание долгов может стать причиной рождения в следующей жизни лошадью или волом. Об этом он сообщил на странице дацана в социальной сети «ВКонтакте».

«Отрицание долгов может быть совершено на уровне тела, речи и сознания. Если мы отрицаем долги перед родителями, родиной, страной - тогда мы будем в последующих перерождениях «пахать как лошадь» за гроши. Бесплатно ли или же на какую ни будь нелегальную...хуже если преступную организацию - зависит от тяжести кармы»,

- сказал Еши Намжил лама.
Также есть вариант того, что должникам придется переродиться и служить стране с каким-нибудь тираническим режимом.

«Если мы всеми способами уклоняемся от долгов, считаем, что не обязаны возвращать их, тогда карма будет максимальной. Нам придется в будущих перерождениях отрабатывать долги в теле домашнего животного, которого будут нещадно эксплуатировать. А после смерти, забоя - продолжат использовать. Заберут наше мясо, шкуру и прочее. Трудно жить без долгов, но лучше их не копить. Нужно всегда стараться всем вернуть все долги»,

- заявил Еши Намжил лама.
Ранее Еши Намжил лама сообщал, что в следующей жизни можно стать свиньей или собакой, если бить людей и животных и вообще наносить им какой-либо телесный вред.

 

Фото: Номер один


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