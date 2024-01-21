В Бурятии подняли вопрос о перерождении человека

«Отрицание долгов может быть совершено на уровне тела, речи и сознания. Если мы отрицаем долги перед родителями, родиной, страной - тогда мы будем в последующих перерождениях «пахать как лошадь» за гроши. Бесплатно ли или же на какую ни будь нелегальную...хуже если преступную организацию - зависит от тяжести кармы», - сказал Еши Намжил лама.

«Если мы всеми способами уклоняемся от долгов, считаем, что не обязаны возвращать их, тогда карма будет максимальной. Нам придется в будущих перерождениях отрабатывать долги в теле домашнего животного, которого будут нещадно эксплуатировать. А после смерти, забоя - продолжат использовать. Заберут наше мясо, шкуру и прочее. Трудно жить без долгов, но лучше их не копить. Нужно всегда стараться всем вернуть все долги», - заявил Еши Намжил лама.

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама рассказал, что отрицание долгов может стать причиной рождения в следующей жизни лошадью или волом. Об этом он сообщил на странице дацана в социальной сети «ВКонтакте».Также есть вариант того, что должникам придется переродиться и служить стране с каким-нибудь тираническим режимом.Ранее Еши Намжил лама сообщал, что в следующей жизни можно стать свиньей или собакой, если бить людей и животных и вообще наносить им какой-либо телесный вред.

Фото: Номер один