Общество 22.01.2024 в 10:07

В Бурятии на эко-тропе установят 108 статуй Будды Шакьямуни

Они появятся в «Сердце Саян» (видео)
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии на эко-тропе установят 108 статуй Будды Шакьямуни

В Тункинском национальном парке продолжается обустройство экологической тропы «Саянэ зурхэ» или Сердце Саян. Туристическая тропа пролегает вокруг сакральной горы Хайрхан в местности Бурхан-Баабай.

«Со слов Дагбы-ламы на ней до конца года установят 108 статуй Будды Шакьямуни. Несмотря на зимние холода, туристы активно ходят по тропе и пользуются смотровыми вышками по наблюдению за дикими животными», 

- рассказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев в своем тг-канале.


   Он также отметил, что прогулка по ней в -40 очень освежает.


Фото: тг-канал Алдара Доржиева

Теги
туризм тункинский район саяны

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