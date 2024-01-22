В Бурятии на эко-тропе установят 108 статуй Будды Шакьямуни

В Тункинском национальном парке продолжается обустройство экологической тропы «Саянэ зурхэ» или Сердце Саян. Туристическая тропа пролегает вокруг сакральной горы Хайрхан в местности Бурхан-Баабай.

«Со слов Дагбы-ламы на ней до конца года установят 108 статуй Будды Шакьямуни. Несмотря на зимние холода, туристы активно ходят по тропе и пользуются смотровыми вышками по наблюдению за дикими животными»,

- рассказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев в своем тг-канале.





Он также отметил, что прогулка по ней в -40 очень освежает.





Фото: тг-канал Алдара Доржиева