Общество 22.01.2024 в 10:52

В Улан-Удэ жители перегородили свой двор камнями

Предположительно, так горожане избавились от потока машин
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ жители перегородили свой двор камнями

В местном паблике «Аноним 03» читатели рассказали, что двор дома по улице Гарнаева 21 перегородили камнями.

«Загородили камнями проезд. Раньше можно было их отодвинуть, но потом взяли и залили водой. Теперь к дому подъезд с одной стороны, ни скорая, ни полиция, ни мусоровоз не могут проехать насквозь. Мало того, что заборы вокруг торцов дома нагорожены, так еще и проезд загородили», 

- сообщил анонимный автор.
В комментариях горожане предположили, что предпринять такие меры люди могли из-за постоянного потока автомобилей.

«Дворы домов 23, 21, 19 постоянно используются как сквозной проезд, после установки светофора. Жителей тоже можно понять и по ПДД запрещено сквозное движение в жилых зонах, но, хотя, кого это волнует, если кому-то лень стоять на светофоре несколько лишних секунд, когда можно срезать. Но страшно одно... Не дай бог пожар, 21-й и 19-й дома автоматически лишаются драгоценных минут для его ликвидации. Не дай бог, конечно!»

- комментирует жительница Туяна.




Фото: Аноним 03

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