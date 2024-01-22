В Улан-Удэ жители перегородили свой двор камнями
В местном паблике «Аноним 03» читатели рассказали, что двор дома по улице Гарнаева 21 перегородили камнями.
В комментариях горожане предположили, что предпринять такие меры люди могли из-за постоянного потока автомобилей.
«Загородили камнями проезд. Раньше можно было их отодвинуть, но потом взяли и залили водой. Теперь к дому подъезд с одной стороны, ни скорая, ни полиция, ни мусоровоз не могут проехать насквозь. Мало того, что заборы вокруг торцов дома нагорожены, так еще и проезд загородили»,
- сообщил анонимный автор.
«Дворы домов 23, 21, 19 постоянно используются как сквозной проезд, после установки светофора. Жителей тоже можно понять и по ПДД запрещено сквозное движение в жилых зонах, но, хотя, кого это волнует, если кому-то лень стоять на светофоре несколько лишних секунд, когда можно срезать. Но страшно одно... Не дай бог пожар, 21-й и 19-й дома автоматически лишаются драгоценных минут для его ликвидации. Не дай бог, конечно!»
- комментирует жительница Туяна.
Фото: Аноним 03