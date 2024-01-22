В Улан-Удэ жители перегородили свой двор камнями

В местном паблике «Аноним 03» читатели рассказали, что двор дома по улице Гарнаева 21 перегородили камнями.

«Загородили камнями проезд. Раньше можно было их отодвинуть, но потом взяли и залили водой. Теперь к дому подъезд с одной стороны, ни скорая, ни полиция, ни мусоровоз не могут проехать насквозь. Мало того, что заборы вокруг торцов дома нагорожены, так еще и проезд загородили»,

- сообщил анонимный автор.



В комментариях горожане предположили, что предпринять такие меры люди могли из-за постоянного потока автомобилей.

