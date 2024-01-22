Общество 22.01.2024 в 11:17

В Бурятии проверили группы антитеррора

В частях ВВО, дислоцированных в республике, прошла комплексная тренировка

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Текст: Номер один
В Бурятии проверили группы антитеррора
Комплексная тренировка с подразделениями антитеррора по отражению нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на военные объекты прошла в Бурятии в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, сообщили в пресс-службе ВВО.

При получении сигнала о попытке нападения на объекты военнослужащие отработали задачи по оперативному выводу техники, прибытию в назначенный район, занятию огневых рубежей.

Кроме того, командиры проработали вопросы организации управления. С помощью портативных  радиостанций корректировалась тактика действий подчиненного личного состава.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, использовано значительное количество средств имитации,  дымовых шашек, а также световых сигналов.
  
Фото: ВВО

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