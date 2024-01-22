В Бурятии проверили группы антитеррора

Комплексная тренировка с подразделениями антитеррора по отражению нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на военные объекты прошла в Бурятии в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, сообщили в пресс-службе ВВО.При получении сигнала о попытке нападения на объекты военнослужащие отработали задачи по оперативному выводу техники, прибытию в назначенный район, занятию огневых рубежей.Кроме того, командиры проработали вопросы организации управления. С помощью портативных радиостанций корректировалась тактика действий подчиненного личного состава.Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, использовано значительное количество средств имитации, дымовых шашек, а также световых сигналов.Фото: ВВО