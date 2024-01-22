В Бурятии создадут государственную дорожно-строительную службу, которая будет выполнять ремонт и капитальный ремонт дорог, прежде всего, в северных районах республики. Это обусловлено отсутствием подрядных организаций, желающих ремонтировать там дороги, сообщили в Минтрансе. Кроме того, создание такого предприятия позволит запустить на севере Бурятии асфальтобетонный завод.Поручение о создании дорожного предприятия дал глава Бурятии Алексей Цыденов.- Создание такого предприятия в северных районах мы обсуждали в последний мой визит в Таксимо и Северобайкальск с местными жителями. Убедились, что решение верное и крайне необходимое. Создавать дорожное предприятие нужно незамедлительно, чтобы к началу строительного сезона оно уже работало в полную силу, - подчеркнул Алексей Цыденов в ходе планерного совещания.В настоящее время дорожные работы в северных районах Бурятии затруднены из-за отсутствия асфальтобетонного завода и крупных дорожных организаций. Так, в течение двух лет Бурятрегионавтор объявлял торги на капремонт участков автодорог Северобайкальск - Даван и Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо. Однако за это время ни один подрядчик не изъявил желание выполнить эти работы. Между тем, ситуация с дорогами на севере Бурятии ухудшается.- На состояние дорог влияет возросший трафик большегрузов, задействованных в модернизации БАМа, и в целом, без асфальтобетонного завода проводить текущий и ямочный ремонт сложно, нет материалов. Нет необходимой техники. Решением проблемы станет создание дорожного предприятия – государственного бюджетного учреждения «Дорожно-строительная служба Республики Бурятия». Служба будет выполнять функции по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автодорог и искусственных сооружений во всей республике, в том числе в северных районах, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Работы будут выполняться в рамках государственного задания, финансируемого из Дорожного фонда Бурятии. Также планируется передать в оперативное управление учреждению участки дороги в Северо-Байкальском и Муйском районах, которые сейчас находятся в ведении Бурятрегионавтодора.Фото: «Номер один»