Морозная погода в Бурятии сохранится всю неделю

Гидрометцентр Бурятии опубликовал краткий прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, в этот период сохранится влияние поля повышенного давления, в большинстве дней будет умеренно-морозная погода без осадков с большим суточным ходом температуры.Небольшой снег местами возможен по северной половине республики при смещении малоактивного атмосферного фронта.Ветер переменный ночью слабый, днем местами 6-12 м/с.Преобладающая температура ночью составит минус 27-32, местами до -37, по Прибайкалью минус 19-24 градуса. Днем прогнозируется минус 17-22, местами минус 8-13 градусов.Фото: «Номер один»