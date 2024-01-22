Общество 22.01.2024 в 11:55

Морозная погода в Бурятии сохранится всю неделю

Серьезных осадков не ожидается
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Текст: Андрей Константинов
Морозная погода в Бурятии сохранится всю неделю
Гидрометцентр Бурятии опубликовал краткий прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, в этот период сохранится влияние поля повышенного давления, в большинстве дней будет умеренно-морозная погода без осадков с большим суточным ходом температуры.

Небольшой снег местами возможен по северной половине республики при смещении малоактивного атмосферного фронта.

Ветер переменный ночью слабый, днем местами 6-12 м/с.

Преобладающая температура ночью составит минус 27-32, местами до -37, по Прибайкалью минус 19-24 градуса. Днем прогнозируется минус 17-22, местами минус 8-13 градусов.

Фото: «Номер один»
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