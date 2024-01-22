Общество 22.01.2024 в 11:55
Морозная погода в Бурятии сохранится всю неделю
Серьезных осадков не ожидается
Текст: Андрей Константинов
Гидрометцентр Бурятии опубликовал краткий прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, в этот период сохранится влияние поля повышенного давления, в большинстве дней будет умеренно-морозная погода без осадков с большим суточным ходом температуры.
Небольшой снег местами возможен по северной половине республики при смещении малоактивного атмосферного фронта.
Ветер переменный ночью слабый, днем местами 6-12 м/с.
Преобладающая температура ночью составит минус 27-32, местами до -37, по Прибайкалью минус 19-24 градуса. Днем прогнозируется минус 17-22, местами минус 8-13 градусов.
Фото: «Номер один»
Небольшой снег местами возможен по северной половине республики при смещении малоактивного атмосферного фронта.
Ветер переменный ночью слабый, днем местами 6-12 м/с.
Преобладающая температура ночью составит минус 27-32, местами до -37, по Прибайкалью минус 19-24 градуса. Днем прогнозируется минус 17-22, местами минус 8-13 градусов.
Фото: «Номер один»
Тегипогода