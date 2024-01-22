Бурятия попала в десятку самых криминальных регионов России

Известное издание РИА Новости составило рейтинг регионов нашей страны по уровню преступности. В 2023 году зарегистрировали чуть более 1,9 миллиона преступлений, что на один процент меньше, чем за предыдущий год.

Количество зарегистрированных преступлений снизилось в 45 регионах, а в 40 был зафиксирован рост, причем в некоторых из них довольно значительный. Как показал анализ статистики, уровень преступности и его динамика в регионах отличается довольно существенно.

Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по преступности на основе данных МВД. Он строился путем ранжирования регионов по количеству преступлений, зарегистрированных в 2023 году на 10 тысяч жителей. В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей, а также динамика числа зарегистрированных преступлений.

Лидером рейтинга с наименьшим числом преступлений стала Чечня, где в 2023 году было зарегистрировано 14,6 преступления на 10 тысяч жителей, при общероссийском уровне 133 преступления на 10 тысяч человек. Республика занимает лидирующую позицию в рейтинге и по количеству тяжких и особо тяжких преступлений. Вторую и третью строчку заняли Республики Ингушетия (40,8 преступления на 10 тысяч жителей) и Дагестан (43,7).

Самый высокий уровень преступности оказался в Коми, Карелии и Республике Алтай, где в 2023 году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тысяч жителей (213,2, 210,1 и 209,2 соответственно).

Бурятия занимает 79-ую строчку из 85 позиций рейтинга. В нашем регионе на 10 тысяч жителей приходится 194,2 преступлений, из которых 52.2 – тяжкие и особо тяжкие. По сравнению с 2022 годом общее число преступлений снизилось на 5.1%, однако количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 1.6%.

Для сравнения, соседняя Иркутская область занимает 55-ую строчку рейтинга (158.6 преступлений на 10 тысяч жителей), а Забайкалье 74-ую (185.8).







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