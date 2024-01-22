Общество 22.01.2024 в 12:00

В Улан-Удэ с начала года родилось 218 детей

Об этом сообщили в Городском перинатальном центре
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ с начала года родилось 218 детей
Самый крупный новорожденный весил 4740 грамм, самый лёгкий – 2400 грамм. С рождением малышей многие родители стали многодетными, другие теперь немного не дотягивают до ордена «Родительская слава», который присваивается семьям, в которых растет не менее семи детей.

Кстати, многие россияне считают идеальным, когда в семье двое или более детей. Как сообщил «Вебер» (совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов), такой позиции придерживаются 82% опрошенных. 56% и вовсе считают, что супруги могут считаться семьей только тогда, когда у них есть ребенок.

«Результаты исследования достаточно закономерны для нашей страны - ценность семьи, ее традиции и история были и остаются у людей на первом месте. Да, современные реалии немного изменили семейные отношения: сегодня одобрение родителей по-прежнему важно, но уже не носит столь решающий характер, а каждый четвертый не согласен, что при замужестве женщина должна брать фамилию мужа. Тем интереснее нам, социологам, следить за изменениями в настроениях и трендах, постепенно формирующих новое поколение», — отметила руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

Фото: «Номер один»
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