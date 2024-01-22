В самом центре Улан-Удэ построят новую школу на 760 мест

В зоне реализации первого в истории Улан-Удэ проекта Комплексного развития территории (КРТ) скоро начнут строить общеобразовательную школу. На нее из федерального бюджета выделят около 830 млн рублей. Кроме того, софинансирование выделит Бурятия. Сумма софинансирования будет определена после того, как будет окончательно прояснено положение с проектно-сметной документацией.

Предполагается использовать один из типовых проектов, который просто "привяжут" к конкретному земельному участку. Для строительства школы предстоит снести ряд домов с расселением 79 квартир. Под снос пойдут 9 многоквартирных домов и столько же домов ИЖС.

Строительные работы предполагается начать уже в текущем году. Кто будет строить школу определят по итогам торгов среди застройщиков. Уже сейчас ясно, что строительство будет идти на условиях концессии.

Территория, отведенная под первый проект КРТ, как известно, будет осваиваться поэтапно. Главный партнер города - фирма "ПИК-Байкал". Первый этап будет состоять из застройки трех участков - участка под домами, на месте которых возведут школу, а также двух земельных участков под другими сносимыми домами и нежилыми строениями.

Сейчас идет разработка проекта планировки территории. До мая его хотят уже утвердить (утверждать будет мэрия Улан-Удэ). Кстати, предполагается и проведение публичных слушаний. Сейчас самая главная работа - расселение жильцов сносимых домов. Гражданам могут выдать денежную компенсацию, если они согласны на нее. Могут выдать равнозначное жилье. Или жилье побольше, но придется доплатить. Всего, под снос пойдут около 150 квартир. Как отмечают в мэрии города, большинство переселяемых граждан выбирают вариант предоставления им равнозначного жилья.

Власти заверяют, что переселенцы могут выбрать то место в городе, куда они согласились бы переехать. Но есть упорные люди, с которыми переговоры о смене места проживания идут трудно. Но тут власти предупреждают - если такие жильцы будут злоупотреблять, отвергать подходящие варианты переезда, то с ними будут вести разговор уже в зале суда. При отсутствии проблем, расселение домов может завершиться летом нынешнего года.

Кстати, в условиях дефицита дров, рассматривается возможность того, чтобы деревянные части снесенных домов жители Улан-Удэ могли бы взять на дрова. Правда, пока не определено каким будет алгоритм этого процесса.

В целом, вторичному использованию могут подвергнуть не только деревянные конструкции, но и иные стройматериалы. Это делается для того, чтобы уменьшить объем мусора, который придется утилизировать на полигоне.





Фото: Номер один