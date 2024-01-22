Общество 22.01.2024 в 12:17

В самом центре Улан-Удэ построят новую школу на 760 мест

На нее затратят более 800 млн рублей
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В самом центре Улан-Удэ построят новую школу на 760 мест

В зоне реализации первого в истории Улан-Удэ проекта Комплексного развития территории (КРТ) скоро начнут строить общеобразовательную школу. На нее из федерального бюджета выделят около 830 млн рублей. Кроме того, софинансирование выделит Бурятия. Сумма софинансирования будет определена после того, как будет окончательно прояснено положение с проектно-сметной документацией.

Предполагается использовать один из типовых проектов, который просто "привяжут" к конкретному земельному участку. Для строительства школы предстоит снести ряд домов с расселением 79 квартир. Под снос пойдут 9 многоквартирных домов и столько же домов ИЖС.

Строительные работы предполагается начать уже в текущем году. Кто будет строить школу определят по итогам торгов среди застройщиков. Уже сейчас ясно, что строительство будет идти на условиях концессии.

Территория, отведенная под первый проект КРТ, как известно, будет осваиваться поэтапно. Главный партнер города - фирма "ПИК-Байкал". Первый этап будет состоять из застройки трех участков - участка под домами, на месте которых возведут школу, а также двух земельных участков под другими сносимыми домами и нежилыми строениями.

Сейчас идет разработка проекта планировки территории. До мая его хотят уже утвердить (утверждать будет мэрия Улан-Удэ). Кстати, предполагается и проведение публичных слушаний. Сейчас самая главная работа - расселение жильцов сносимых домов. Гражданам могут выдать денежную компенсацию, если они согласны на нее. Могут выдать равнозначное жилье. Или жилье побольше, но придется доплатить. Всего, под снос пойдут около 150 квартир. Как отмечают в мэрии города, большинство переселяемых граждан выбирают вариант предоставления им равнозначного жилья.

 Власти заверяют, что переселенцы могут выбрать то место в городе, куда они согласились бы переехать. Но есть упорные люди, с которыми переговоры о смене места проживания идут трудно. Но тут власти предупреждают - если такие жильцы будут злоупотреблять, отвергать подходящие варианты переезда, то с ними будут вести разговор уже в зале суда. При отсутствии проблем, расселение домов может завершиться летом нынешнего года.

 Кстати, в условиях дефицита дров, рассматривается возможность того, чтобы деревянные части снесенных домов жители Улан-Удэ могли бы взять на дрова. Правда, пока не определено каким будет алгоритм этого процесса.

 В целом, вторичному использованию могут подвергнуть не только деревянные конструкции, но и иные стройматериалы. Это делается для того, чтобы уменьшить объем мусора, который придется утилизировать на полигоне.

 

Фото: Номер один

Теги
школа строительство мастер-план

Все новости

Бурятия вошла в пятерку регионов с наибольшим приростом киберпреступлений
22.01.2024 в 13:25
В Бурятии администрацию принудили выплатить компенсацию за укус бродячей собаки
22.01.2024 в 13:19
В Бурятии сотрудники транспортной полиции изъяли оружие
22.01.2024 в 13:03
Рысь вышла к жителям села в Бурятии
22.01.2024 в 12:54
Улан-удэнец лишился двух миллионов рублей по инструкции псевдо-сотрудника ФСБ
22.01.2024 в 12:41
Байкал второй год подряд замерзает с южной стороны
22.01.2024 в 12:26
В самом центре Улан-Удэ построят новую школу на 760 мест
22.01.2024 в 12:17
Житель Улан-Удэ получил 9 лет колонии за попытку убить двух человек
22.01.2024 в 12:14
В Улан-Удэ с начала года родилось 218 детей
22.01.2024 в 12:00
Бурятия попала в десятку самых криминальных регионов России
22.01.2024 в 11:58
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 января

Читайте также
В Бурятии администрацию принудили выплатить компенсацию за укус бродячей собаки
Такой приговор вынес суд
22.01.2024 в 13:19
В Бурятии сотрудники транспортной полиции изъяли оружие
Двое ранее судимых мужчин в Кяхте и в Онохое хранили «стволы», якобы найденные в лесах
22.01.2024 в 13:03
Рысь вышла к жителям села в Бурятии
Хищника заметили в Джидинском районе
22.01.2024 в 12:54
Байкал второй год подряд замерзает с южной стороны
Ледовый покров установился почти полностью, толщина льда колеблется от 14 до 30 см

22.01.2024 в 12:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru