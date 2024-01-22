Общество 22.01.2024 в 12:54
Рысь вышла к жителям села в Бурятии
Хищника заметили в Джидинском районе
Текст: Андрей Константинов
В селе Дырестуй Джидинского района местные жители уже дважды заметили рысь. Животное появлялось в селе вечером 21 января и утром 22 января.
«Информация о хищнике направлена специалистам Бурприроднадзора. Они проведут необходимые мероприятия», сообщил вайбер-чат «Джида-инфо 24/7».
Фото: «Джида-инфо 24/7»
«Информация о хищнике направлена специалистам Бурприроднадзора. Они проведут необходимые мероприятия», сообщил вайбер-чат «Джида-инфо 24/7».
Фото: «Джида-инфо 24/7»
Тегиживотные