Рысь вышла к жителям села в Бурятии

В селе Дырестуй Джидинского района местные жители уже дважды заметили рысь. Животное появлялось в селе вечером 21 января и утром 22 января.«Информация о хищнике направлена специалистам Бурприроднадзора. Они проведут необходимые мероприятия», сообщил вайбер-чат «Джида-инфо 24/7».Фото: «Джида-инфо 24/7»