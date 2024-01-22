Общество 22.01.2024 в 13:19

В Бурятии администрацию принудили выплатить компенсацию за укус бродячей собаки

Такой приговор вынес суд
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии администрацию принудили выплатить компенсацию за укус бродячей собаки

Северобайкальский межрайонный прокурор Республики Бурятия в интересах местного жителя обратился с иском в суд о взыскании денежной компенсации морального вреда, причиненного повреждением ему здоровья в сумме 15000 руб.

«Безнадзорная собака укусила Г., причинив ему нравственные и физические страдания. Ответственность по отлову безнадзорных собак возложена на администрацию города, которая обязана возместить вред потерпевшему»,

 - сообщили в пресс-службе ведомства.
Рассматривая данное дело, Северобайкальский городской суд усмотрел, что укус собаки не повлек за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, что расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью человека.

«Суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в части, взыскании денежной компенсации морального вреда в размере 12 000 руб», 

- сообщили в суде.
В настоящее время дело находится на апелляционном рассмотрении в Верховном суде Республики Бурятия.



Фото: Номер один

Теги
собака укусы собак Северобайкальск

Все новости

Бурятия вошла в пятерку регионов с наибольшим приростом киберпреступлений
22.01.2024 в 13:25
В Бурятии администрацию принудили выплатить компенсацию за укус бродячей собаки
22.01.2024 в 13:19
В Бурятии сотрудники транспортной полиции изъяли оружие
22.01.2024 в 13:03
Рысь вышла к жителям села в Бурятии
22.01.2024 в 12:54
Улан-удэнец лишился двух миллионов рублей по инструкции псевдо-сотрудника ФСБ
22.01.2024 в 12:41
Байкал второй год подряд замерзает с южной стороны
22.01.2024 в 12:26
В самом центре Улан-Удэ построят новую школу на 760 мест
22.01.2024 в 12:17
Житель Улан-Удэ получил 9 лет колонии за попытку убить двух человек
22.01.2024 в 12:14
В Улан-Удэ с начала года родилось 218 детей
22.01.2024 в 12:00
Бурятия попала в десятку самых криминальных регионов России
22.01.2024 в 11:58
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 января

Читайте также
В Бурятии сотрудники транспортной полиции изъяли оружие
Двое ранее судимых мужчин в Кяхте и в Онохое хранили «стволы», якобы найденные в лесах
22.01.2024 в 13:03
Рысь вышла к жителям села в Бурятии
Хищника заметили в Джидинском районе
22.01.2024 в 12:54
Байкал второй год подряд замерзает с южной стороны
Ледовый покров установился почти полностью, толщина льда колеблется от 14 до 30 см

22.01.2024 в 12:26
В самом центре Улан-Удэ построят новую школу на 760 мест
На нее затратят более 800 млн рублей
22.01.2024 в 12:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru