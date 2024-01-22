В Бурятии администрацию принудили выплатить компенсацию за укус бродячей собаки

Северобайкальский межрайонный прокурор Республики Бурятия в интересах местного жителя обратился с иском в суд о взыскании денежной компенсации морального вреда, причиненного повреждением ему здоровья в сумме 15000 руб.

«Безнадзорная собака укусила Г., причинив ему нравственные и физические страдания. Ответственность по отлову безнадзорных собак возложена на администрацию города, которая обязана возместить вред потерпевшему»,

- сообщили в пресс-службе ведомства.



Рассматривая данное дело, Северобайкальский городской суд усмотрел, что укус собаки не повлек за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, что расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью человека.



«Суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в части, взыскании денежной компенсации морального вреда в размере 12 000 руб»,

- сообщили в суде.



В настоящее время дело находится на апелляционном рассмотрении в Верховном суде Республики Бурятия.





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