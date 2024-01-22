Общество 22.01.2024 в 14:05

Монголия впервые попала в список стран, комфортных для путешествия

В прошлом году страна приняла 650 тысяч туристов
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Текст: Чингис Шоноев
Монголия впервые попала в список стран, комфортных для путешествия
Монголия в первый раз вошла в список стран, где комфортно путешествовать. Об этом сообщил глава монгольского правительства во время презентации проекта «Go Монголия» во время экономического форума в Давосе.

«Монголия в прошлом году приняла 650 тыс. путешественников, которые принесли доход $1,2 млрд туристической отрасли страны. Ее популярность увеличилась на 40% и она впервые попала в список стран, удобных для путешествий», – сказал премьер-министр.

Он добавил, что это результаты рекламной кампании «Добро пожаловать в Монголию», организованной в 2023 году, и восстановления экономики страны после пандемии. В рамках комплексной политики развития туризма увеличилось количество международных авиарейсов в 42 страны.

Власти страны объявили период с 2023 по 2025 год «временем посещения Монголии».

Фото: «Номер один»
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