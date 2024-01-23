В Улан-Удэ оштрафовали директора ломбарда

В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере оказания финансовых услуг населению в работе одного из ломбардов.«Установлено, что по условиям договоров хранения клиентам фактически предоставлялись денежные средства под залог движимого имущества, а по истечении срока хранения сданное имущество выкупалось за сумму, превышающую полученную в момент сдачи. В случае не выкупа имущества товар выставлялся на продажу для неограниченного круга лиц за сумму, превышающую выкупную. Таким образом, фактически организация незаконно осуществляла услуги по предоставлению потребительских займов», - рассказали в надзорном ведомстве.За незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов руководитель ломбарда привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тыс. рублей.Фото: «Номер один»