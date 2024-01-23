Общество 23.01.2024 в 10:27

В районе Бурятии хитрая лисичка просит еды у рыбаков

Зверек навещает жителей на озере уже второй год (видео)
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии хитрая лисичка просит еды у рыбаков

В местной группе «Весь Гусиноозерск» поделились милыми кадрами с лесной гостьей. Как пишет автор видео, лиса показывалась людям и ранее.

«Помните лисичку, которая в прошлом году выходила к рыбакам за угощениями? Так вот, вчера она весь день провела на льду с рыбаками, передавала всем привет, и с ней все хорошо!», 

- пишут жители.
Автор добавил фотографию с прошлого года и видео, снятое недавно.







Фото: скриншот из видео; "Весь Гусиноозерск"

Теги
Гусиноозерск селенгинский район животные лиса

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