Общество 23.01.2024 в 10:27
В районе Бурятии хитрая лисичка просит еды у рыбаков
Зверек навещает жителей на озере уже второй год (видео)
Текст: Евгения Гармаева
В местной группе «Весь Гусиноозерск» поделились милыми кадрами с лесной гостьей. Как пишет автор видео, лиса показывалась людям и ранее.
Автор добавил фотографию с прошлого года и видео, снятое недавно.
«Помните лисичку, которая в прошлом году выходила к рыбакам за угощениями? Так вот, вчера она весь день провела на льду с рыбаками, передавала всем привет, и с ней все хорошо!»,
- пишут жители.
Фото: скриншот из видео; "Весь Гусиноозерск"