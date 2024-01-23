В районе Бурятии хитрая лисичка просит еды у рыбаков

В местной группе «Весь Гусиноозерск» поделились милыми кадрами с лесной гостьей. Как пишет автор видео, лиса показывалась людям и ранее.

«Помните лисичку, которая в прошлом году выходила к рыбакам за угощениями? Так вот, вчера она весь день провела на льду с рыбаками, передавала всем привет, и с ней все хорошо!»,



- пишут жители.

