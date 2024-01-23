В районе Бурятии жителей лишили воды на 2.5 месяца

Жители села Гусиное Озеро 2,5 месяца просидели без воды из-за аварии. Брали воду взаймы и возили тачками. А сейчас им подключили временное водоснабжение с нагревом за их же счет, рассказали в местном отделении Общероссийского Народного фронта.

Как сообщают в ОНФ, с ноября 2023 года 6 семей в селе Селенгинского района в своих благоустроенных домах жили, как в Средневековье – возили воду откуда придется, даже туалетом не могли пользоваться из-за прорыва на отремонтированном в сентябре водоводе. Воду им отрезали, а восстанавливать не торопились, хотя плату продолжали взимать.







«После очередного потока обращений, жителям поставили временную трубу и дали воду. Но криво: вышла канализация, а для нагрева воды подключили систему к личным счетчикам людей. Устно им обещали сделать перерасчет. Но никаких документов не выдали. Будут ли платить за нагрев воды – непонятно»,

- пишут общественники.



«Нужен перерасчет, гарантия устойчивости временного водоснабжения и конкретные сроки восстановления аварийного участка. 2,5 месяца без воды, за которую оплачено – издевательство»,

- добавляют общественники.



Активисты ОНФ обратились в прокуратуру.