Общество 23.01.2024 в 11:17

В районе Бурятии жителей лишили воды на 2.5 месяца

Теперь им подключили временное водоснабжение на непонятных условиях (видео)
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии жителей лишили воды на 2.5 месяца

Жители села Гусиное Озеро 2,5 месяца просидели без воды из-за аварии. Брали воду взаймы и возили тачками. А сейчас им подключили временное водоснабжение с нагревом за их же счет, рассказали в местном отделении Общероссийского Народного фронта.

Как сообщают в ОНФ, с ноября 2023 года 6 семей в селе Селенгинского района в своих благоустроенных домах жили, как в Средневековье – возили воду откуда придется, даже туалетом не могли пользоваться из-за прорыва на отремонтированном в сентябре водоводе. Воду им отрезали, а восстанавливать не торопились, хотя плату продолжали взимать.


«После очередного потока обращений, жителям поставили временную трубу и дали воду. Но криво: вышла канализация, а для нагрева воды подключили систему к личным счетчикам людей. Устно им обещали сделать перерасчет. Но никаких документов не выдали. Будут ли платить за нагрев воды – непонятно»,

 - пишут общественники.
Активисты ОНФ обратились в прокуратуру.

«Нужен перерасчет, гарантия устойчивости временного водоснабжения и конкретные сроки восстановления аварийного участка. 2,5 месяца без воды, за которую оплачено – издевательство»,

 - добавляют общественники.
Фото: скриншот из видео ОНФ
Теги
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