Общество 23.01.2024 в 11:19
Для НКО Бурятии выделено 20 млн рублей из Фонда президентских грантов
Общий конкурсный фонд республики для реализации соцпроектов НКО, в 2024 году составит 37 млн рублей
Текст: Номер один
Бурятии на поддержку социальных проектов НКО Бурятии выделили 20 млн рублей из Фонда президентских грантов, сообщили в правительстве республики.
Решение принято на заседании Координационного комитета Фонда президентских грантов, прошедшем под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.
В декабре 2023 года правительство Бурятии направило заявку на конкурс Фонда президентских грантов на поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) республики. По результатам конкурса заявка была удовлетворена. В 2024 году на реализацию социальных проектов Бурятии выделен грант в сумме 20 млн рублей.
Эти средства пополнят общий конкурсный фонд республики, предусмотренный для реализации социальных проектов НКО. В 2024 году он составит 37 млн рублей.
Распределение грантов проходит ежегодно на заседании Координационного комитета Фонда президентских грантов. На последнем заседании было принято решение о распределении двух млрд рублей на софинансирование социально ориентированных проектов НКО в регионах Российской Федерации в 2024 году.
Финансирование одобрено 31 региону. При принятии решения учитывалось, насколько ответственно, открыто и прозрачно были проведены конкурсы в субъектах в прошедшем году.
Фото: egov-buryatia.ru
Решение принято на заседании Координационного комитета Фонда президентских грантов, прошедшем под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.
В декабре 2023 года правительство Бурятии направило заявку на конкурс Фонда президентских грантов на поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) республики. По результатам конкурса заявка была удовлетворена. В 2024 году на реализацию социальных проектов Бурятии выделен грант в сумме 20 млн рублей.
Эти средства пополнят общий конкурсный фонд республики, предусмотренный для реализации социальных проектов НКО. В 2024 году он составит 37 млн рублей.
Распределение грантов проходит ежегодно на заседании Координационного комитета Фонда президентских грантов. На последнем заседании было принято решение о распределении двух млрд рублей на софинансирование социально ориентированных проектов НКО в регионах Российской Федерации в 2024 году.
Финансирование одобрено 31 региону. При принятии решения учитывалось, насколько ответственно, открыто и прозрачно были проведены конкурсы в субъектах в прошедшем году.
Фото: egov-buryatia.ru