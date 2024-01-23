Общество 23.01.2024 в 11:19

Для НКО Бурятии выделено 20 млн рублей из Фонда президентских грантов

Общий конкурсный фонд республики для реализации соцпроектов НКО, в 2024 году составит 37 млн рублей
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Для НКО Бурятии выделено 20 млн рублей из Фонда президентских грантов
Бурятии на поддержку социальных проектов НКО Бурятии выделили 20 млн рублей из Фонда президентских грантов, сообщили в правительстве республики.

Решение принято на заседании Координационного комитета Фонда президентских грантов, прошедшем под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

В декабре 2023 года правительство Бурятии направило заявку на конкурс Фонда президентских грантов на поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) республики. По результатам конкурса заявка была удовлетворена. В 2024 году на реализацию социальных проектов Бурятии выделен грант в сумме 20 млн рублей.

Эти средства пополнят общий конкурсный фонд республики, предусмотренный для реализации социальных проектов НКО. В 2024 году он составит 37 млн рублей.

Распределение грантов проходит ежегодно на заседании Координационного комитета Фонда президентских грантов. На последнем заседании было принято решение о распределении двух млрд рублей на софинансирование социально ориентированных проектов НКО в регионах Российской Федерации в 2024 году.

Финансирование одобрено 31 региону. При принятии решения учитывалось, насколько ответственно, открыто и прозрачно были проведены конкурсы в субъектах в прошедшем году.

Фото: egov-buryatia.ru
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