Общество 23.01.2024 в 11:43
Урбанисты Улан-Удэ предложили новую схему движения по улице Гагарина
По мнению авторов, это поможет уменьшить пробки
Текст: Евгения Гармаева
Группа молодых урбанистов Улан-Удэ представила свой проект – новую схему движения по улице Гагарина. Не секрет, что на этом участке дороги регулярно образуются пробки.
«Мы провели замеры и проработали 6 разных вариантов, но в итоге пришли к единственному, который помог бы и трамваю, и устроил комитет по транспорту. Вариант предполагает выделить трамвайную полосу и сделать 2 полосы для автомобилистов вместо парковки и автобусного кармана»,
- сообщили авторы в телеграм-канале "uubanistica - Улан-Удэ".
По словам авторов, результаты моделирования показали, что задержки для трамвая пропадут, а автомобилисты будут проезжать этот участок на 20% лучше.
Фото: Номер один; тг-канал "@uubanistica - Улан-Удэ"