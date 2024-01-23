Урбанисты Улан-Удэ предложили новую схему движения по улице Гагарина

Группа молодых урбанистов Улан-Удэ представила свой проект – новую схему движения по улице Гагарина. Не секрет, что на этом участке дороги регулярно образуются пробки.

«Мы провели замеры и проработали 6 разных вариантов, но в итоге пришли к единственному, который помог бы и трамваю, и устроил комитет по транспорту. Вариант предполагает выделить трамвайную полосу и сделать 2 полосы для автомобилистов вместо парковки и автобусного кармана»,

-канале " uubanistica - Улан-Удэ" . - сообщили авторы в телеграм















По словам авторов, результаты моделирования показали, что задержки для трамвая пропадут, а автомобилисты будут проезжать этот участок на 20% лучше.







Фото: Номер один; тг-канал "@uubanistica - Улан-Удэ"