Общество 23.01.2024 в 11:43

Урбанисты Улан-Удэ предложили новую схему движения по улице Гагарина

По мнению авторов, это поможет уменьшить пробки
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Текст: Евгения Гармаева
Урбанисты Улан-Удэ предложили новую схему движения по улице Гагарина

Группа молодых урбанистов Улан-Удэ представила свой проект – новую схему движения по улице Гагарина. Не секрет, что на этом участке дороги регулярно образуются пробки.

«Мы провели замеры и проработали 6 разных вариантов, но в итоге пришли к единственному, который помог бы и трамваю, и устроил комитет по транспорту. Вариант предполагает выделить трамвайную полосу и сделать 2 полосы для автомобилистов вместо парковки и автобусного кармана», 

 - сообщили авторы в телеграм-канале "uubanistica - Улан-Удэ".








   


По словам авторов, результаты моделирования показали, что задержки для трамвая пропадут, а автомобилисты будут проезжать этот участок на 20% лучше.



Фото: Номер один; тг-канал "@uubanistica - Улан-Удэ"

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